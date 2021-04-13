Били и обжигали утюгом: в Одесской области банда два месяца пытала иностранцев (фото и видео)

Банда похитила двух мужчин и пытала их, чтобы получить деньги и квартиры, во время спецоперации пострадавших освободили

В Одесской области полицейские спасли двух граждан Греции, которых похитили, держали в заложниках и пытали в течение нескольких месяцев. Двух подозреваемых уже поймали.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным копов, они два месяца удерживали 55-летнего иностранца и его 27-летнего племянника.

Пострадавших пытали утюгом, жестоко избивали, угрожали им убийством и давили на них психологически.

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Там образом нарушители заставили отдать им более 600 тысяч евро и 6 квартир в элитных районах Одессы.

Сегодня, 13 апреля, полицейские освободили заложников и задержали двух фигурантов.

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Сейчас копы проводят обыски и ищут всех причастных к преступлению.

Напомним, в Харькове полиция сообщила о подозрении четырем злоумышленникам, которые пытали мужчину.

Кроме того, в Николаевской области шестерых полицейских подозревают в пытках мужчины. Они заставили мужчину голым отжиматься и избили.

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