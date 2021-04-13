Били и обжигали утюгом: в Одесской области банда два месяца пытала иностранцев (фото и видео)

В Одесской области полицейские спасли двух граждан Греции, которых похитили, держали в заложниках и пытали в течение нескольких месяцев. Двух подозреваемых уже поймали.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
По данным копов, они два месяца удерживали 55-летнего иностранца и его 27-летнего племянника.
Пострадавших пытали утюгом, жестоко избивали, угрожали им убийством и давили на них психологически.
Там образом нарушители заставили отдать им более 600 тысяч евро и 6 квартир в элитных районах Одессы.
Сегодня, 13 апреля, полицейские освободили заложников и задержали двух фигурантов.
Сейчас копы проводят обыски и ищут всех причастных к преступлению.
Напомним, в Харькове полиция сообщила о подозрении четырем злоумышленникам, которые пытали мужчину.
Кроме того, в Николаевской области шестерых полицейских подозревают в пытках мужчины. Они заставили мужчину голым отжиматься и избили.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк