Били в пах, сыпали бычки в рот: копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской области

Полицейские набросились на Тараса Чернявского, а один из них кричал "Слава России!"

В Украине продолжаются скандалы с нападениями на ветеранов боевых действий на Донбассе – недавно в Запорожской области погиб избитый 29-летний старший солдат полка "Азов" Олег Черевко, а теперь об избиении заявил участник АТО из Одесской области.

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Как сообщает УСИ, инцидент произошел 22 июля в городе Болград.

29-летний ветеран АТО Тарас Чернявский утверждает, что его избили служащие Болградского отдела полиции, когда он пришел узнать о продвижении в поисках его пропавшей жены с детьми 3 и 5 лет – заявление об их исчезновении мужчина подал еще в мае.

По его словам, когда он уже выходил из отделения, сотрудник полиции кинул ему в лицо бычок от сигареты, а в ответ на замечание трое полицейских повалили его на землю и стали избивать ногами, нанося удары по голове.

"Один сотрудник полиции открывал мне рот, а другой засыпал землю и бычки туда. Потом забрызгали баллончиком и заковали в наручники", – заявил Чернявский.

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Он обратился в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины головы и ушиб бедра.

На своей странице в Facebook одесская журналистка Елена Ротари опубликовала имена избивших ветерана полицейских – это "капитан Лазарев, капитан Сааков и майор Буюкли". По ее словам, повалив потерпевшего на землю, капитан Лазарев со словами "Слава России!" ударил его в пах.

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Кроме того, изданию 048.ua друг потерпевшего добавил, что полицейские похитили у Тараса деньги, флешку и ключ от квартиры.

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В областном управлении Нацполиции утверждают, что начали внутреннюю проверку, однако они обладают другой версией – якобы конфликт был инициирован самим пострадавшим.

"Правонарушитель устроил очередную ссору с одним из полицейских, нецензурно выражался в его сторону и плюнул в лицо. Поскольку на законное требование прекратить противоправные действия нарушитель не реагировал, к нему были применены наручники", – сообщили правоохранители.

К тому же, в результате драки пострадал и полицейский – медкомиссия засвидетельствовала у них побои, но ничего кроме ссадин у них не было.

По результатам полицейской проверки материалы служебного расследования направят в Государственное бюро расследований. А пока что в отношении Чернявского начали производство за сопротивление полиции.

Напомним, в прошлом году в Киеве пасынок с другом жестоко избил ветерана АТО Игоря Панова (позывной "Хан"), который служил в 90-м батальоне. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

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