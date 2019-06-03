Битва за кресло ректора: в Одессе снова беспорядки в медуниверситете

Правоохранители вмешались в ход событий и задержали около 50 человек

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak.

Сегодня утром произошла очередная попытка захвата помещения ректората Одесского национального медицинского университета. Члены совета ОНМедУ вместе с Владленой Дубининой, назначенной и.о. ректора по приказу Минздарава, попытались занять помещение ректората, чтобы провести там совещание.



Но возле админздания медина в Валиховском переулке прошли массовые столкновения между сторонниками экс-ректора Валерия Запорожана и людьми, поддерживающими решение Минздрава. По словам очевидцев, в помещение ворвалась группа молодых людей в масках, которые распылили газ.

"Утром полиция Одесской области получила сообщение, что якобы несколько десятков человек, которые действовали в интересах одной из сторон вышеупомянутого конфликта, самовольно захватили помещение заведения и нарушили его работу. С другой стороны прибыло частное охранное агентство, которое попыталась освободить помещение от оппонентов. Это привело к столкновениям и физическому противостоянию с применением спецсредств", – заявил в соцсети советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк.

Одновременно полиция получила сигнал о минировании трех корпусов вуза и начала эвакуацию людей. В пресс-службе ведомства сообщили, что по окончанию проверки взрывоопасных веществ не обнаружили.



Правоохранители вмешались в ход событий и задержали около 50 человек. Их доставили в отделение полиции для установления личностей и проведения процессуальных действий.



Как сообщил Форостяк, по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 и ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия или спецсредств).

На данный момент работа ВУЗа восстановлена.



Напомним, "битва" за медин началась в середине июля 2018 года. Тогда экс-ректор Валерий Запорожан не пустил в вуз проверку. В итоге Минздрав разорвал контракт с Запорожаном и назначил и. о. ректора другого человека, что спровоцировало целую серию конфликтов и в итоге привело к тому, что преподаватели и работники вуза не получали зарплату уже много месяцев.



Ранее мы сообщали о том, что Минздрав отстранил ректора Одесского медицинского университета Валерия Запорожана, которого подозревают в коррупции. На ректора составили протокол о коррупции сотрудники Нацполиции. На его место назначили временного исполняющего обязанности.



Позже стало известно, что Запорожан пытался восстановиться в должности через суд. При этом в Минздраве сообщали, что в университет закупили дорогое оборудование для обучения студентов. Однако, как оказалось, на этом оборудовании предоставляли платные услуги пациентам.



Это уже не первая попытка захвата здания университета. Например, в декабре, по данным Минздрава, это делали силами сторонников уволенного ректора. Тогда неизвестные силой захватили здание и не пропускали сотрудников на рабочие места.

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