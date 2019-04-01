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Бизнесмен, находившийся в розыске, вместе с "титушками" штурмовал Службу автодорог Одесской области

Сегодня, 15:17

Прибывший на место происшествия спецназ полиции помешал предпринимателю

Бизнесмен, находившийся в розыске, вместе с "титушками" штурмовал Службу автодорог Одесской области Одесса Прибывший на место происшествия спецназ полиции помешал предпринимателю

В Одессе задержали экс-владельца "Дорлидера" Араика Амирханяна, который находился в розыск. Предпринимателя вместе с неизвестными молодыми людьми (титушками) задержали в админздании Службы автомобильных дорог в Одесской области. Об этом в Facebook сообщил главный специалист полиции Одесской области Руслан Форостяк.

В здание службы автомобильных дорог в Одесской области в понедельник, 1 апреля, ворвались титушки во главе с предпринимателем, который когда-то был подрядчиком и исполнителем госзаказов ведомства. По словам Форостяка, он "активно пилил бюджет и не успел допилить, потому был объявлен в розыск и в последнее время скрывался от правоохранительных органов".

Речь идет об основателе ООО "Строительная компания "Дорлидер" Араике Амирханяне.

В админздании Службы автомобильных дорог в Одесской области бизнесмен пытался выяснить ряд интересующих его вопросов и продемонстрировать решительность своих намерений. Однако прибывший спецназ полиции помешал предпринимателю.

В сентябре 2017 года Амирханяна объявили в розыск как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования по ч.1 ст. 125 УК.

В декабре 2015 года глава одной из компаний-подрядчиков, которая выполняла работы в Николаевской области, и двое его подручных, совершили нападение на руководителя "Укравтодора" Андрея Батищева в его рабочем кабинете. Тогда сообщалось, что причиной конфликта стал отказ тогдашнего главы Службы автомобильных дорог в Николаевской области Александра Антощука принимать у компании-подрядчика работу без предварительной проверки.

Позже стало известно, что подрядчиком, который напал на Батищева в его рабочем кабинете и угрожал Антощуку, оказалась одесская компания "Дорлидер" и ее бывший руководитель.

Отметим, сейчас руководителем и собственником "Строительной компании "Дорлидер" является Хачик Амирханян.

В сентябре прошлого года в Одессе сотрудники СБУ провели обыски и изъяли документацию в офисах компании "Дорлидер" и связанных с ней фирм, которые занимаются ремонтом дорог, в том числе и в Николаевской области.

Напомним, харьковские копы задержали гражданина РФ, который был в розыске Интерпола за убийство пяти человек.

Также мы писали, что в Украину из Чехии экстрадировали опасного преступника. 22-летний парень два года находился в международном розыске за разбойное нападение.

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Тег задержание, розыск, бизнесмен, титушки

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