Близкие мечты: в Одессе у рынка "Седьмой километр" появился яркий мурал

На стене многоэтажного дома в Одессе, который возводится рядом с рынком "Седьмой километр", заканчивается работа над муралом под названием "Близкие мечты".

На картине изображена девочка, которая катается на качелях в окружении цветов, а работает над ним художница Анастасия Белоус, которая выросла в Одессе, но уже долгое время живет в Лондоне.

По задумке автора, изображение девочки должно стать символом "открытости ее к миру и открытости мира к ней", а также осознание и принятие своего внутреннего ребенка, о котором, взрослея, многие из нас забывают.

"Для детей нет ничего невозможного. Любая мечта – осуществима и ее воплощение совсем близко –­­­­ в этом скрыта огромная сила", – напомнила художница.

"Близкие мечты" станет первой из четырех картин, которыми планируют украсить жилой комплекс. А вместе серия работ будет отображать историю о детстве, любви, добре и принятии себя и окружающих. Как сообщили пресс-службе застройщика в завершение проекта намечено на 2019 год.

Напомним, ранее мы сообщали, что на стенах "Скандинавской гимназии" в Киеве появился мурал от исландских художников "KROT and KRASS" из Исландии. На стенах гимназии авторы изобразили горы скандинавских стран, а также зашифрованные заглавные буквы исландского алфавита.

Идея мурала – вдохновить людей на путешествия по дальним странам, знакомство с другими культурами и открытость новым впечатлениям.

Также мы писали о том, как молодая художница из Нью-Йорка BKfoxx закончила работу над муралом на старом здании полиции Печерского района Киева. На стене появился нарисованный мужчина в джинсах и берцах, который склонился, чтобы руками защитить ромашку, которая растет в окружении разбросанных инструментов и болтов.