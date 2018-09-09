BMW летел на полной скорости: появилось видео момента ДТП в Одессе

После столкновения машины отбросило за пределы проезжей части на тротуар, где в это время находились пешеходы

Появилось видео момента смертельного ДТП в Одессе, которое произошло на Фонтанной дороге. В результате столкновения BMW с автомобилем Skoda погибли два человека и пятеро получили травмы.

Так, одесский сайт "Таймер" опубликовал кадры, на которых можно увидеть, как автомобили стоят перед перекрестком и ждут зеленый сигнал светофора. Когда он загорелся, машины начали движение, а в этот момент на красный свет летел на полной скорости BMW. Автомобиль проскочил перекресток и сразу же за ним врезался в Skoda.

После столкновения машины отбросило за пределы проезжей части на тротуар, где в это время находились пешеходы.

Как выяснилось, правоохранители задержали водителя BMW, которому очевидцы хотели прямо на месте аварии устроить самосуд. "Задержанный в смертельном ДТП в Одессе водитель находится в изоляторе временного содержания, где будет ожидать избрания ему меры пресечения. Прокуратура будет просить содержания под стражей без альтернативы залога", – сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Напомним, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко ранее предложил жесткие меры за смертельные ДТП и серьезно усилить наказание за преступления на дороге. Он хочет, чтобы условное наказание заменили на тюремный срок.