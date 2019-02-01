Богомолец попала в ДТП в Одессе

У нее травмировано правое плечо и правая нога, но скорую не вызывали

Фото: facebook.com/olgabogomolets.

Богомолец попала в ДТП в Одессе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4a5/7c9/5c54a57c96f08.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4a5/7c9/5c54a57c96f08.jpg 2019-02-01T22:03:00+02:00 Одесса У нее травмировано правое плечо и правая нога, но скорую не вызывали

Народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения и кандидат в президенты Ольга Богомолец, которая ранее потеряла сознание в Раде, попала в ДТП в Одессе.

Об этом сообщает сайт города 048.ua.

По словам очевидцев, на углу улиц Канатной и Большой Арнаутской в автомобиль Богомолец влетел ВАЗ. Отмечается, что нардеп сидела на пассажирском сидении впереди, и именно в это место врезался автомобиль.

фото 048.ua



Напомним, недавно в ДТП попал и народный депутат Владимир Парасюк. Как он сам рассказывал, в центре Львова на парковке он не разминулся с другой машиной и попал в неприятную ситуацию. Он даже показывал последствия аварии, выставив фот в соцсети.

Также народный депутат от "Самопомощи", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко, возвращаясь с похорон, попала в ДТП под Киевом.

Также мы писали, что не менее десяти человек каждый день гибнет в результате ДТП в Украине – это один из худших показателей в Европе. С начала года произошло более 122 тысячи аварий, в которых погибли 2651 человек. Чаще всего трагедии происходят из-за превышения скорости, вождения в нетрезвом состоянии и несоблюдении дистанции. Но чаще всего водители гибнут в ДТП из-за непристегнутого ремня.

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