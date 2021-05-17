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Более 20 порезов: в Одессе мужчина жестоко убил своего арендодателя

17 мая, 14:56

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

После преступления подозреваемый еще полтора суток просидел с убитым. Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

Орудие убийства и подозреваемый

Орудие убийства и подозреваемый / Фото: Нацполиция

В Одессе местного жителя подозревают в убийстве своего арендодателя. Его уже задержали.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что на улице Богдана Хмельницкого 51-летний злоумышленник поссорился с хозяином квартиры, у которого временно снимал комнату. Он нанес мужчине более 20 ударов ножом. 50-летний потерпевший погиб от сильной кровопотери.

После преступления подозреваемый еще полтора суток сидел с погибшим в доме. За это время он обчистил дом хозяина. Задержали мужчину неподалеку от места происшествия.

По словам задержанного, конфликт начался из-за общей знакомой, которую они вспомнили во время хмельного застолья.

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Фигуранту сообщили о подозрении в убийстве. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве подросток зарезал родителей и младшего брата.

Кроме того, в Киеве психически больной мужчина убил и расчленил свою мать.

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