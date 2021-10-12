Больницы и школы Одессы могут остаться без тепла

Председатель Одесской областной государственной администрации раскрыл детали

Отопительный сезон в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе учебные заведения и медучреждения могут остаться без отопления. Причиной являются высокие цены на газ.

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий, передает Vgorode.

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Сколько стоит газ?

Как рассказал Гриневецкий, до конца этого года регион договорился с поставщиками газа о фиксированной цене – 11,5 гривен за куб.

Кроме того, в следующем году Одесской области предложили новый тариф – 40 гривен за куб. Рост цены связан с повышением оптовой цены на мировом рынке.

В бюджете нет таких денег

Отмечается, что сейчас в бюджете нет соответствующей суммы, чтобы погасить задолженность. Однако "Одессагаз" уже направил 221 письмо в учреждения социальной инфраструктуры с предупреждением об отключении газа.

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Отопительный сезон 2021. Фото: коллаж "Сегодня"

Отопительный сезон в Украине

В Украине 7 октября уже стартовал отопительный сезон. Первыми начали обогревать школы, садики и больницы в Киеве .

"Теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже через считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

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Какой будет погода в Украине в октябре?

Во второй половине месяца заморозки на территории страны станут обычным явлением. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

Средняя месячная температура в октябре будет 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

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