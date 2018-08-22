Борьба с коррупцией: НАБУ в Одессе отчиталось о проделанной за полгода работе

Одесские борцы с коррупцией отчитались о проделанной за полгода работе. В территориальном управлении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), деятельность которого распространяется не только на Одесскую, но и на Николаевскую, Херсонскую и Кировоградскую области, рассказали, что приняли более полутысячи обращений о мздоимцах.

В территориальном управлении НАБУ работают всего семь человек: руководитель, его заместитель и пять специалистов. В бюро поясняют, их задача — принимать заявления, взаимодействовать с общественностью и обеспечивать условия для работы детективов, которые напрямую подчиняются киевскому начальству.

С начала года подразделение приняло 527 обращений, 195 из которых не содержали данных о коррупционных преступлениях или оказались не подследственными бюро. Среди оставшихся 85 касались работы судов, 78 — правоохранительных органов, а 65 — органов местного самоуправления. Реже всего на юге жаловались на взяточничество в рядах военнослужащих и нардепов — на них составили по три обращения.

Сейчас антикоррупционеры принимают заявления от граждан в здании облсовета на ул. Канатной, 83, но уже до конца года планируют переехать в отдельное здание, дескать, чтобы не зависеть от других органов.

"Мы создавались как штаб-квартира в Южном регионе. Для того чтобы детективы, которые приезжают в Одессу, могли документировать некоторые факты, проводить необходимые следственные действия и при этом не обращались в другие правоохранительные органы, не просили о возможности поработать в их помещениях", — говорит руководитель теруправления Владимир Деулин.

Предположительно, новый штаб "пропишется" на ул. Среднефонтанской.

К слову, за полгода Деулин лишь трижды выезжал в подотчетные области, в то время как его коллеги из Львова и Харькова — 15 и 8 раз соответственно.

"Там, где нет спроса на встречи с представителями НАБУ, там они и не происходят. Бюро очень четко реагирует на такие запросы. У нас очень пассивные в этом смысле граждане", — считает представитель совета общественного контроля НАБУ Виталий Устименко.

А вот сооснователь организации "Антикоррупционный офис" Аркадий Топов отмечает:

"Проблема в том, что НАБУ — это только следственный орган, а прокуратура, суды — это части механизма, которые тоже нужны для доведения дел до логичного конца".

Напомним, в Одессе экс-таможенник украл 37 контейнеров с нерастаможенным грузом.

Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственное журналистское расследование, которое было проведено в Киеве и Одессе, заявило, что от коррупции на таможне Украина теряет до 4,8 млрд долл. в год.