"Брат Путина" просил молоко: в Одессе задержали неадекватного водителя, появилось видео

Сегодня, 17:05

Одесские копы ночью задержали водителя с признаками наркотического опьянения

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В ночь на 8 августа в Одессе сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Toyota, который двигался с нарушениями дорожных правил. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, во время проверки документов водитель проявлял признаки наркотического опьянения.

Кроме того, во время общения с патрульными нарушитель внезапно тронулся с места и попытался сбежать. Копы начали погоню и передали ориентировку экипажам, которые находились рядом.

При этом беглец создавал аварийные ситуации и подвергал опасности других участников дорожного движения. Патрульным удалось заблокировать нарушителя на Успенской улице.

Водителя немедленно задержали. Во время общения с полицейскими неадекват представлялся братом Путина, просил у них молоко и обещал устроить большой "бадабум".

От освидетельствования на состояние опьянения 30-летний мужчина отказался. На него составили административные материалы по статьям "проезд перекрестка на красный сигнал светофора", "невыполнение водителем требований об остановке" и "отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения".

Отметим, в течение ночной смены одесские патрульные задержали восемь нетрезвых водителей, во всех случаях составили административные материалы по статье об отказе на освидетельствование на опьянение.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибли более ста человек. 
Одесса, водитель, пьяный водитель

Вы сейчас просматриваете новость ""Брат Путина" просил молоко: в Одессе задержали неадекватного водителя, появилось видео". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Смертельное столкновение легковушки и автобуса под Днепром: появились новые подробности

Сегодня, 13:49

Число пострадавших в результате аварии возросло до 23

Запад

В Ровенской области пьяный депутат насмерть сбил велосипедиста

Сегодня, 13:17

В крови водителя обнаружили 1,27 промилле алкоголя
Загрузка...

Одесса

Россия усиливает присутствие в Азове. Фото: facebook.com/chf.press

Эксперт предупредил об угрозе для Одессы со стороны России

Сегодня, 12:43

Российские власти могут начать останавливать украинские суда не только в Азовском, но и в Черном море

Одесса

Фото: пресс-служба Нацполиции

В центре Одессы предотвратили взрыв и убийство: появились фото и видео

Сегодня, 12:23

Бывший муж женщины-копа задумал отомстить ей с помощью гранаты
Загрузка...