"Брат Путина" просил молоко: в Одессе задержали неадекватного водителя, появилось видео

В ночь на 8 августа в Одессе сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Toyota, который двигался с нарушениями дорожных правил. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, во время проверки документов водитель проявлял признаки наркотического опьянения.

Кроме того, во время общения с патрульными нарушитель внезапно тронулся с места и попытался сбежать. Копы начали погоню и передали ориентировку экипажам, которые находились рядом.

При этом беглец создавал аварийные ситуации и подвергал опасности других участников дорожного движения. Патрульным удалось заблокировать нарушителя на Успенской улице.

Водителя немедленно задержали. Во время общения с полицейскими неадекват представлялся братом Путина, просил у них молоко и обещал устроить большой "бадабум".

От освидетельствования на состояние опьянения 30-летний мужчина отказался. На него составили административные материалы по статьям "проезд перекрестка на красный сигнал светофора", "невыполнение водителем требований об остановке" и "отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения".

Отметим, в течение ночной смены одесские патрульные задержали восемь нетрезвых водителей, во всех случаях составили административные материалы по статье об отказе на освидетельствование на опьянение.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибли более ста человек.