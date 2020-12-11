Бросал на пол с высоты и избивал: в Одессе отчим пытал пятилетнего пасынка

В Одессе мужчину подозревают в истязании пятилетнего ребенка своей сожительницы. Так он "наказывал" мальчика за неправильное произношение.

Об этом сообщает пресс-служба Напцполиции.

По данными правоохранителей, 37-летний уроженец Луганской области заставлял мальчика всю ночь стоять в углу или биться головой о стену. Также злоумышленник бил ребенка ремнем, бросал с высоты своего роста на пол и бил ногами в пах.

Мать ребенка противостоять мужу боялась, потому что сама постоянно подвергалась насилию. Тревогу забила бабушка, когда увидела на теле внука синяки.

Медики рассказали, что у мальчика сотрясение головного мозга и многочисленные гематомы.

Чтобы доказать виновность злоумышленника, понадобилось несколько месяцев.

Как оказалось, мужчина имеет судимость за "преступления против собственности, жизни и здоровья человека и общественного порядка".

Правонарушителю уже сообщили о подозрении, теперь он находится под стражей. Мужчине грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе пьяная мать оставила сына со своими собутыльниками и забыла об этом.

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