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"Будет покидать фракцию". В партии отреагировали на пьяную езду слуги народа в Одессе

29 июня 2021 18:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Александр Корниенко сказал, что все должно быть в рамках закона и Васильковский понесет наказание, если вину докажут

Народный депутат Украины Игорь Васильковский покинет партию "Слуга народа", если докажут, что чиновник действительно ездил пьяным за рулем.

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Об этом сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет "Униан".

"Что касается Васильковского, все должно быть в рамках закона. У нас нет неприкасаемых – мы это неоднократно показывали", - отметил Корниенко.

Чиновник добавил, если правоохранители докажут, что Васильковский был за рулем в состоянии опьянения, то "он будет тогда покидать фракцию".

Как сообщалось ранее, в Одессе патрульные остановили Васильковского, но он отказался проходить тест и сдавать анализы. На место якобы выезжал начальник патрульной полиции области – "чтобы все правильно оформили".

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Напомним, в "Слуге народа" требуют отставки главы ОТГ в Киевской области, которого поймали на взятке.

Ранее мы сообщали, что 1 марта народный депутат Александр Дубинский во Львовской области попал в ДТП .

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