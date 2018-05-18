"Будущее Украины. Дети": рейтинги от "Финансофф" ("Деньги плюс") и Amillidius — грандиозный проект этого лета

В 2018 году главный редактор всеукраинского бизнес-глянца "Деньги плюс" Эльвира Гаврилова и глава рекламной компании Amillidius Богдан Терзи с начали воплощать в жизнь рейтинги от "Финансофф" ("Деньги плюс") и Amillidius под общим названием ТОП-100. Задача этого амбициозного рейтинга – продемонстрировать, что украинцы — поистине талантливые и удивительные и нам есть чем гордиться. И уже 8 июня состоится следующий этап проекта — ТОП-100 "Будущее Украины. Дети".

Данный проект организаторы разделили на такие категории:

ТОП-100 "Будущее Украины. Дети";

ТОП-100 "Гордость Украины. Мужчины";

ТОП-100 "Гордость и красота Украины. Женщины";

ТОП-100 "Лучшие рестораны Украины";

ТОП-100 "Основа экономики Украины. Компании";

ТОП-100 "Лучшие отели Украины".

Рейтинги от "Финансофф" ("Деньги плюс") и Amillidius: ТОП-100 продолжают удивлять своим уровнем

Ни для кого не секрет, что в Украине невероятное количество одаренных детей. Среди них музыканты, модели, спортсмены, звезды и юмористы. Все эти интересные юные личности очень разные. Но их объединяет одна суть: они невероятные, и уже успели стать любимцами публики.

Всеукраинский рейтинговый журнал "Деньги плюс" объявляет о старте нового масштабного проекта: ТОП-100 "Будущее Украины. Дети". Миссия проекта заключается в том, чтобы объединить самых ярких, красивых и талантливых детей Украины и подарить им уникальную возможность заявить о себе на весь мир.

Организаторами Всеукраинского проекта "ТОП-100: Будущее Украины. Дети" являются управляющий рекламным агентством Amillidius, эксперт на финансовых рынках Богдан Терзи, а также главный редактор журнала "Деньги плюс", бизнес-тренер, идейный вдохновитель благотворительного проекта "Помоги" и украинский дизайнер Эльвира Гаврилова (Elvira Gavrilova).

Эльвира Гаврилова уже имеет успешный опыт организации подобных мероприятий, в частности, в марте 2018 года под ее руководством прошла торжественная церемония ТОП-50 "Гордость и красота Украины", куда вошли самые красивые успешные женщины Украины.

"В современных условиях главная задача перед родителями и в целом перед страной, — воспитать успешное поколение, всячески поощрять достижения и заслуги наших детей, задать правильный вектор их развития. Миссия нашего рейтинга — поддержка одаренных детей с тем, чтобы на их примере вдохновить молодое поколение. Делая это сегодня — мы укрепим нашу страну завтра", — сказала Эльвира Александровна на презентации рейтинга.

"Будущее Украины. Дети": Эльвира Гаврилова и Богдан Терзи подготовили особенный проект

На мероприятии юные участники увидят множество успешных людей, достигших цели упорным трудом и талантом. А поддержка взрослых станет отличным началом их будущей успешной карьеры. Ведь для наших юных дарований очень важно внимание, а также поощрение их способностей в виде призов и участия в мастер-классах от украинских звезд. Детей в Украине — 20%, но они являются 100% нашего будущего. Поддержка талантливых детей способна раскрыть их истинный потенциал, и жить с верой в себя.

Так, например, Ольга Третьяк своим примером вдохновила маленькую дочку, которая будет принимать участие в детском ТОП-100. Ольга является номинанткой рейтинга ТОП-50 "Гордость и красота Украины" и хочет, чтобы ее талантливую дочь также увидела вся страна:

Очень хочется, чтобы все детские желания осуществились, таланты раскрылись, а организаторы проекта, которые взялись за такое благородное дело, им в этом помогли. И тогда на творческий Олимп взойдут новые талантливые звездочки, которые будут сиять еще ярче!

ТОПы от "Деньги плюс": почему нужно подать заявку на участие прямо сейчас?

В течение года организаторы проекта будут освещать знаменательные события и достижения талантливых детей, которые попали в рейтинг.В рамках проекта проводятся репетиции вокального, танцевального и других номеров с участием финалистов проекта и звезд украинского шоу-бизнеса.

Всем участникам рейтинга ТОП-100 будет представлен спектр профессиональных услуг, включая фотографа, визажиста и стилиста.

В течение всего года статьи о вашем ребенке и его достижениях будут печататься на страницах всеукраинского рейтингового журнала "Финансофф" ("Деньги плюс").

Отчеты об участии опубликуют издания-партнеры проекта, самые читаемые и авторитетные СМИ в Украине: VIVA, Сегодня, Аргументы и Факты, Вести.

С участниками будут работать веб-дизайнеры и журналисты, которые талантливо продемонстрируют самые яркие и интересные стороны вашего ребенка.

Каждый участник рейтинга получит премию на развитие творческих способностей, а также подарки от многочисленных партнеров проекта.

Как стать участником проекта ТОПы от "Финансофф" ("Деньги плюс") и Amillidius?

В проекте могут участвовать дети следующих возрастных категорий:

Baby (0-5);

Kids (6-11);

Children (12-17).

Каждый участник рейтинга будет представлен в своей номинации. Презентация проекта состоится летом 2018 года в рамках масштабного гала-концерта с участием звезд украинского шоу-бизнеса, спортсменов, политиков и влиятельных людей нашей страны.

Приглашаются к участию дети, которые хотят стать звездами мирового уровня. Исполните заветное желание любого ребенка — раскрыть свои способности, найти друзей и завоевать признание. И пусть на проекте ТОП-100 "Будущее Украины. Дети" загорится много новых звезд!