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Будут очереди в несколько сотен метров: что говорят о локдауне в Одессе

26 ноября, 16:01

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Одессе накануне локдауна уже тренировались его переживать. Город готов перейти на новые правила за один день.

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Об этом рассказала "Сегодня" директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

"Каждый крупный город готов поневоле. В отдельных школах Одессы дистанционное обучение есть и сейчас. Базовым для педагогов, родителей и детей остается сайт департамента образования и науки Одесского горсовета. На ресурсе выложены абсолютно все уроки в формате видео по программе, по основным предметам с 1 до 11 классов", – сказала Буйневич.

По ее словам, практика показала, что учебный процесс перестроился на новую систему за один день. Как рассказали опрошенные нами одесситы, многие из них против жестких ограничений в общественном транспорте.

"Метро у нас нет, поэтому основная нагрузка на маршрутки и трамваи. Если будут такие ограничения как и весной, то в транспорте будет мало людей, а очереди на улице длиной в несколько сотен метров", – рассказала нам одна из одесситок.

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