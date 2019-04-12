Буксир "Параллель", который вез контрабанду и сел на мель в Одессе, грузят на кран

Буксир перевезут в порт "Черноморск" на ответственное хранение

Фото: dumskaya.net.

















Буксир "Параллель", который с ноября 2018 года сидел на мели у пляжа "Дельфин" в Одессе, грузят на кран "Богатырь". Он встал за волнорезом, в 100 метрах от буксира, из которого продолжают откачивать воду.

Подготовка к транспортировке началась еще 4 апреля. Как рассказал и.о. директора департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Виталий Денисов, буксир перевезут в порт "Черноморск" на ответственное хранение.

"Судебный процесс еще не начался. В рамках уголовного дела, данный объект является вещественным доказательством. В дальнейшем уже будут происходить юридические нюансы, которые четко определят нарушителя, и он будет выплачивать тот урон, который нанесен окружающей среде", – прокомментировал председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций Александр Иваницкий.

По его словам сумма ущерба, которую нанесли окружающей среде – 30 тысяч гривен. Сейчас, сказал Иваницкий, в воде находится специальный препарат – абсорбент, который сработает, если в море попадут нефтепродукты.

Спасателям удалось поднять буксир над водой. Сейчас он висит, освобождаясь от воды, после чего его погрузят на "Богатырь".

Ранее возле буксира "Параллель" взяли анализ воды на нефтепродукты. Специалисты констатировали: концентрация нефтепродуктов ниже так называемого предела обнаружения.

Также мы писали, что одесские чиновники и правоохранители наконец решили судьбу буксира "Параллель".

Напомним, 19 ноября в Черном море чуть не затонул буксир "Параллель". Экипаж выявил повреждения корпуса, из-за чего в моторный отсек начала поступать вода. На борту находились 6 человек, всех их спасли. Как оказалось, буксир тащил баржу с контрабандными сигаретами. По официальным данным, всего обнаружили 9 тысяч пачек. 20 февраля буксир решили убрать, в этот же день стало известно, что следователи нашли его владелицу. Ею оказалась гражданка Украины, которая забирать судно на ответственное хранение не захотела.

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