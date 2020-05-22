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Буллинг под Одессой: подростки избили девочку и сняли издевательства на видео

22 мая, 15:31

Руслан Ровик

Полиция расследует издевательства над девочкой-подростком

В городе Черноморск, недалеко от Одессы, группа подростков издевалась над своей знакомой – 14-летней девочкой по имени Соня.

Так, в Сети появилось видео, снятое одним из участников буллинга, на котором видно, как девушка повалила на землю другую и начала ее избивать под одобрительные крики.

В свою очередь, местные полицейские заверили, что уже начали расследование этого инцидента.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!

"Полицейские Черноморского отдела полиции зарегистрировали указанное событие в установленном порядке. В настоящее время личности непосредственных участников инцидента, а также еще трех девушек, которые присутствовали при нем, установлены. Все они вместе с родителями приглашены в отдел полиции для дачи объяснений", - говорится в сообщении областного управления Нацполиции.

Стражи порядка отметили, что после соответствующей проверки "будет дана правовая оценка действиям каждого участника события".

Между тем, мать пострадавшей девочки долгое время отказывалась писать заявление в полицию, объясняя это тем, что "дети могут делать на улице вещи, о которых они не думают".

Позже стало известно, что копы все же сумели убедить женщину написать официальное заявление по факту буллинга.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон о противодействии буллингу (травле). В документе указано, что за любое насилие в учебных учреждениях предусмотрена ответственность – это штраф в размере 850-1700 грн или общественные работы от 20 до 40 часов.

При повторном или групповом правонарушении наказание может увеличиться вдвое. В большинстве случаев расплачиваться приходится родителям.

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Одесса избиение одесская область издевательства черноморск буллинг

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