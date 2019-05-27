Сделать стартовой
26,47
29,62
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Бунт на зоне в Одессе: освобождены шестеро заложников

27 мая, 16:37

Омбудсмен Денисова уверят, что заключенных сильно не били

Бунт в одесской колонии усмиряли спецназовцы
Бунт в одесской колонии усмиряли спецназовцы. Фото: Думская

В Одессе освобождены шестеро сотрудников Южной исправительной колонии (№ 51), взятых в заложники взбунтовавшимися заключенными.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее информации, предварительная причина бунта – обыски, которые проводили у осужденных.

"Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили", – написала Денисова.

По ее словам, сейчас она выясняет информацию относительно бунта заключенных и пожара в исправительной колонии.

"Для этого мой представитель в южных областях Украины Александр Остапенко срочно выехал на место происшествия", – отметила она.

По данным Денисовой, сейчас ситуация находится под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора.

"По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пятерых нарушителей режима. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается", – заявила Денисова.

Она отметила, что пожар произошел в хозяйственных помещениях колонии – он локализован, тушение завершается.

На месте работают прокуратура и полиция.

Как сообщалось, первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что бунт произошел по указанию "воров в законе".

Напомним, в Одессе выпустили из СИЗО преступника, который убил и сжег свою жертву.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Одесса, бунт, колония

Вы сейчас просматриваете новость " Бунт на зоне в Одессе: освобождены шестеро заложников". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бунт в колонии Одессы: появились новые видео и подробности о заложниках

Сегодня, 15:28

При подавлении бунта спецназовцы освободили шестерых заложников

Опубликовано видео из бунтующей одесской колонии: появились новые подробности

Сегодня, 13:52

Беспорядки в колонии зрели на протяжении недели

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Простой способ засечь рак почки задолго до диагноза

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Бьюти-шпаргалка: всё, что ты хотела знать о СС-кремах

Алексей Ягудин: "Мы банки пивные собирали, а им 30 тысяч мало"

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия

Украина расплатилась по старым долгам

Тайна старых швейных машинок: почему антиквары бьются за них

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Сегодня, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

Вчера, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Вчера, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

25 мая, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Стиль и модные образы Елены Зеленской

Лилия Подкопаева ждет ребенка - СМИ

В одесской колонии произошел бунт
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь