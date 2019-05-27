Бунт на зоне в Одессе: освобождены шестеро заложников
Омбудсмен Денисова уверят, что заключенных сильно не били
В Одессе освобождены шестеро сотрудников Южной исправительной колонии (№ 51), взятых в заложники взбунтовавшимися заключенными.
Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
По ее информации, предварительная причина бунта – обыски, которые проводили у осужденных.
"Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили", – написала Денисова.
По ее словам, сейчас она выясняет информацию относительно бунта заключенных и пожара в исправительной колонии.
"Для этого мой представитель в южных областях Украины Александр Остапенко срочно выехал на место происшествия", – отметила она.
По данным Денисовой, сейчас ситуация находится под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора.
"По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пятерых нарушителей режима. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается", – заявила Денисова.
Она отметила, что пожар произошел в хозяйственных помещениях колонии – он локализован, тушение завершается.
На месте работают прокуратура и полиция.
Как сообщалось, первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что бунт произошел по указанию "воров в законе".
Напомним, в Одессе выпустили из СИЗО преступника, который убил и сжег свою жертву.
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