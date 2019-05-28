Бунт в одесской колонии: появились подробности о пострадавших

Среди пострадавших оказался мужчина с переломом черепа и другими ранениями

Во время массовых беспорядков в одесской колонии пострадали сотрудники другого исправительного учреждения. Об этом сообщил главный врач Одесской городской клинической больницы №11 Николай Турчин.

По его словам, на протяжении дня, когда происходили беспорядки, в лечебное учреждение были доставлены 13 человек. Из них трое – сотрудники исправительной колонии (№14), которых направили на помощь коллегам из Южной колонии №51, где бунтовали заключенные.

Турчин добавил, что из 13 доставленных в больницу 11 человек после оказания необходимой медпомощи были отправлены на амбулаторное лечение – из них четверо были доставлены около полудня, а остальные – ближе к вечеру.

"Двое госпитализированы. Один из них – пациент с переломом основания черепа и ушибом головного мозга, второй – со скальпированной раной головы и закрытой черепно-мозговой травмой", – сказал главврач, добавив, что состояние этих раненых оценивают как средней тяжести с благоприятным прогнозом на выздоровление.

У остальных пострадавших, в основном, ушибы, у троих – закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, у двоих – переломы. Он также отметил, что два человека, находящихся в стационаре, – сотрудники исправительного учреждения №14. По данным представителя этой колонии, еще один ее сотрудник вчера был доставлен в Одесскую городскую клиническую больницу №1.

Отметим, что ранее мы сообщали о главных причинах, по которым бунтуют украинские заключенные в тюрьмах, колониях и СИЗО. Оказалось, что беспорядки начинаются по указанию криминальных авторитетов или из-за жадности тюремщиков.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова назвала причиной бунта в колонии желание заключенных избежать массовых обысков на территории учреждения. Также она добавила, что в ходе беспорядков были захвачены шестеро заложников – трое медработников и трое сотрудников колонии.

Стоит отметить, что ранее называлась другая причина массовых беспорядков – якобы один из заключенных ранил охранника во время длительного свидания и после этого в колонии ввели временный запрет на встречи с родными и получение продуктовых передач, а недовольным пригрозили провести "учения" спецназа. Чтобы избежать издевательств, узники колонии и решились на акцию массового неповиновения.

Мы писали также, что, по словам самих заключенных, в ходе подавления бунта спецназовцы действовали "максимально жестко". При этом у внешних стен колонии была задержана "группа поддержки", состоящая из молодых людей, которую к месту событий направил один из криминальных авторитетов.

Все подробности и видео о бунте в одесской колонии смотрите в материале сайта "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Бунт в одесской колонии: появились подробности о пострадавших". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"