Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Бунт в одесской колонии: работников учреждения подозревают в халатности

30 мая, 13:01

В колонии будет работать специальная мониторинговая группа по правам человека


В отношении работников 51 одесской колонии, в которой недавно произошел бунт, проводят расследование. Их подозревают в служебной халатности.

Кроме того, на данный момент в колонии ввели режим усиленной охраны. Тут, как заявил представитель украинского омбудсмена Александр Остапенко, будет работать специальная мониторинговая группа по правам человека. Расследование начнут 9 июня, а осужденных планируют опросить лично.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова назвала причиной бунта в колонии желание заключенных избежать массовых обысков на территории учреждения. Также она добавила, что в ходе беспорядков были захвачены шестеро заложников – трое медработников и трое сотрудников колонии.

Стоит отметить, что ранее называлась другая причина массовых беспорядков – якобы один из заключенных ранил охранника во время длительного свидания и после этого в колонии ввели временный запрет на встречи с родными и получение продуктовых передач, а недовольным пригрозили провести "учения" спецназа. Чтобы избежать издевательств, узники колонии и решились на акцию массового неповиновения. 

Мы писали также, что, по словам самих заключенных, в ходе подавления бунта спецназовцы действовали "максимально жестко". При этом у внешних стен колонии была задержана "группа поддержки", состоящая из молодых людей, которую к месту событий направил один из криминальных авторитетов. 

Все подробности и видео о бунте в одесской колонии смотрите в материале сайта "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Одесса, расследование, бунт, работники, халатность

Вы сейчас просматриваете новость " Бунт в одесской колонии: работников учреждения подозревают в халатности". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СМИ: после бунта в одесской колонии учреждение расформируют

Вчера, 11:18

Решение было принято на совещании Минюста

Бунт в одесской колонии: появились подробности о пострадавших

28 мая, 16:00

Среди пострадавших оказался мужчина с переломом черепа и другими ранениями

В одесской тюрьме после бунта ввели особый режим

28 мая, 14:31

В беспорядках участвовали две сотни заключенных. Теперь им отменены свидания

Бунты в украинских колониях: журналисты рассказали о причинах, которые их "запускают"

28 мая, 13:22

Беспорядки в колониях возникают из-за жадности тюремщиков и по указке криминальных авторитетов

Продукт, который резко увеличивает риск рака

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

Утаила миллионы: выяснилась хитрость Степаненко при разводе

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Вы едите много сахара: 5 тревожных признаков

Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов

Польза и вред зеленого лука

У Зеленского пригрозили неожиданным ударом противникам Украины

Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Зеленский сменил имя и фамилию в Facebook

Журналист: Путин может стать первой жертвой президента Зеленского

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь