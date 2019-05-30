Бунт в одесской колонии: работников учреждения подозревают в халатности

В колонии будет работать специальная мониторинговая группа по правам человека

В отношении работников 51 одесской колонии, в которой недавно произошел бунт, проводят расследование. Их подозревают в служебной халатности.

Кроме того, на данный момент в колонии ввели режим усиленной охраны. Тут, как заявил представитель украинского омбудсмена Александр Остапенко, будет работать специальная мониторинговая группа по правам человека. Расследование начнут 9 июня, а осужденных планируют опросить лично.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова назвала причиной бунта в колонии желание заключенных избежать массовых обысков на территории учреждения. Также она добавила, что в ходе беспорядков были захвачены шестеро заложников – трое медработников и трое сотрудников колонии.

Стоит отметить, что ранее называлась другая причина массовых беспорядков – якобы один из заключенных ранил охранника во время длительного свидания и после этого в колонии ввели временный запрет на встречи с родными и получение продуктовых передач, а недовольным пригрозили провести "учения" спецназа. Чтобы избежать издевательств, узники колонии и решились на акцию массового неповиновения.

Мы писали также, что, по словам самих заключенных, в ходе подавления бунта спецназовцы действовали "максимально жестко". При этом у внешних стен колонии была задержана "группа поддержки", состоящая из молодых людей, которую к месту событий направил один из криминальных авторитетов.

Все подробности и видео о бунте в одесской колонии смотрите в материале сайта "Сегодня".

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