Бунт в одесской колонии: стали известны новые подробности

Сообщения о массовом побеге, а также захвате заложников не подтвердились

Во время бунта в одесской колонии обошлось без захвата заложников и погибших. Также не подтвердилась информация о массовом побеге заключенных.

Как сообщает "Думская", на территории исправительного учреждения продолжают работать подразделения спецназа "крайне жестко" усмиряющие бунтующих.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по статье "действия, которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний".

Напомним, ранее сообщалось, что спецназовцы "крайне жестко" усмиряют бунтовщиков, которые выступали против условий содержания – им не передавали домашней еды из передач родственников, принуждая покупать продукты "ужасного качества" в тюремном магазине.

Также мы писали о возгорании одного из зданий на территории колонии. К исправительному учреждению прибыло много пожарных машин, карет скорой помощи, дополнительные силы полиции и Нацгвардии.

Как сообщалось, в Луцком СИЗО нашли мертвым осужденного. Также мы сообщали, что суд приговорил к пожизненному заключению убийцу сотрудницы Одесского СИЗО.

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