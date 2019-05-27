Сделать стартовой
26,47
29,62
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Бунт в одесской колонии: стали известны новые подробности

27 мая, 13:03

Сообщения о массовом побеге, а также захвате заложников не подтвердились


Во время бунта в одесской колонии обошлось без захвата заложников и погибших. Также не подтвердилась информация о массовом побеге заключенных.

Как сообщает "Думская", на территории исправительного учреждения продолжают работать подразделения спецназа "крайне жестко" усмиряющие бунтующих.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по статье "действия, которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний".

Напомним, ранее сообщалось, что спецназовцы "крайне жестко" усмиряют бунтовщиков, которые выступали против условий содержания – им не передавали домашней еды из передач родственников, принуждая покупать продукты "ужасного качества" в тюремном магазине.

Также мы писали о возгорании одного из зданий на территории колонии. К исправительному учреждению прибыло много пожарных машин, карет скорой помощи, дополнительные силы полиции и Нацгвардии.

Как сообщалось, в Луцком СИЗО нашли мертвым осужденного. Также мы сообщали, что суд приговорил к пожизненному заключению убийцу сотрудницы Одесского СИЗО.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Одесса, бунт, колония, спецназ, беспорядки

Вы сейчас просматриваете новость " Бунт в одесской колонии: стали известны новые подробности". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одессе из СИЗО выпустили жестокого убийцу

Сегодня, 10:02

"Отличилась" прокуратура

В Ровенском СИЗО произошел бунт

20 мая, 13:49

Арестанты жгли вещи и стучали в двери

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Простой способ засечь рак почки задолго до диагноза

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Бьюти-шпаргалка: всё, что ты хотела знать о СС-кремах

Алексей Ягудин: "Мы банки пивные собирали, а им 30 тысяч мало"

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия

Украина расплатилась по старым долгам

Тайна старых швейных машинок: почему антиквары бьются за них

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Сегодня, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

Вчера, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Вчера, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

25 мая, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Стиль и модные образы Елены Зеленской

Лилия Подкопаева ждет ребенка - СМИ

В одесской колонии произошел бунт
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь