Бунты в украинских колониях: журналисты рассказали о причинах, которые их "запускают"

Беспорядки в колониях возникают из-за жадности тюремщиков и по указке криминальных авторитетов

Бунт в одесской колонии усмиряли спецназовцы. Фото: Думская

После массовых беспорядков в одесской колонии, в ходе которых произошли захваты заложников, поджоги и были введены подразделения спецназа, подавившие бунт, журналисты выяснили причины подобных происшествий в местах заключения на территории Украины.

Как сообщает "Думская", среди возможных причин столкновений в одесской колонии, называют конфликта между кланами наркоторговцев, которые поставляли их за колючую проволоку.

В свою очередь, силовики уверяют, что, хотя заключенных и снабжают наркотиками, однако никаких "наркокланов" в колониях нет, а контроль за незаконными передачами заключенным, в том числе наркотиков и телефонов, осуществляют сотрудники персонала: администрация любой украинской "зоны" (колонии или следственного изолятора) всегда в курсе, кто, кому и по какой цене приносит с воли наркотики.

Иногда тюремщики "теряют берега" и "забывают" делиться незаконными заработками с "хозяином" и "кумом" зоны (начальником и его заместителем по оперативной работе) и тогда их "сливают".

Тем временем, по данным журналистов, полученной из нескольких одесских колоний, более 70% заключенных употребляют наркотики ежедневно. Передачи спиртного также возможны, однако тут проблема – с объемами, которые сложно скрыть, и потому алкоголь за решеткой стоит намного дороже.

Также подвергли критике и версию о том, что заключенные взбунтовались из-за нехватки еды за сутки до бунта. На самом деле, ни в одной украинской колонии на "камбузах" (кухнях) никогда не готовятся для всех заключенных – тюремные блюда настолько отвратительны и готовятся в таких антисанитарных условиях, что ею вынуждены питаться лишь те, кто полностью лишен поддержки и передач от родных, то есть около 20-30% заключенных. Большая часть питается тем, что им приносит родня.

"Это один из традиционных методов устроить беспорядки в зоне. По команде "смотрящего" за зоной все заключенные как один неожиданно приходят в столовую и требуют выдать им баланду. Естественно, баланды на всех не хватает: ее никогда не делают на всех. Тогда заключенные начинают бузить – формальный повод есть: не хватает еды!" — рассказал журналистам бывалый арестант.

После начала подобной акции заключенные сразу же начинают звонить на волю и жаловаться на голод. Вскоре подключаются журналисты, а заключенные начинают жечь матрацы и строить баррикады, а потом заходит спецназ и избивает заключенных.

"Но первопричина в том, что "смотрящий" был на связи с кем-то из высокого руководства пенитенциарного учреждения. И спровоцировал беспорядки по просьбе кого-то из начальства колонии или областного управления пенитенциарной службы. В итоге переводят начальника зоны на другую должность. Или вообще увольняют. Цель достигнута", – предположил источник.

Так, по некоторым данным, изнасилование и зверское убийство девушки-контролера одесского СИЗО, совершенное в 2017 году, произошло по заказу кого-то заинтересованного в смене руководства пенитенциарного учреждения. Об этом открыто на суде говорил сам убийца – якобы ему в приказном порядке поручил это сделать один из смотрящих за СИЗО, а тому, в свою очередь, поручил найти исполнителя некий сотрудник пенитенциарной службы. Цель преступления – смена руководства администрации в изоляторе.

Интересно, что сразу после начала беспорядков в 51-й колонии из нее вывезли в СИЗО "смотрящего" по этой зоне – некоего "Панаса". Вместе с ним спецназ пенитенциарной службы "эвакуировал" еще трех человек, очевидно приближенных авторитета ("торпед из пристяжи").

"Бунт в 51-й начался после того, как в воскресенье якобы "не хватило" еды на весь контингент заключенных – все пришли требовать баланду в столовую. Тюрьма знает, что зэки пришли требовать еды по приказу Панаса. Беспорядки в 51-й планировались заранее. Начальник уголовно-исполнительной службы области Ленивов и зам по оперчасти – "кум" 51-й — знали о "накачке" со стороны смотрящего", – рассказал журналистам источник в СИЗО.

Он добавил также, что "Панас" загодя заручился поддержкой правозащитников с воли – за неделю до этого он с ними созванивался, а начальство колонии предупредило смотрящего, что введет "для учений" в колонию спецназ – это было демонстрацией силы

"Но смотрящего угрозы не остановили. Цель беспорядков в 51-й – резонанс в обществе, чтобы колонию упразднили и перевели в другое место. А территорию колонии отдали под застройку – это очень дорогая земля", — рассказал источник.

При этом формальных поводов для бунта в любой колонии великое множество – начиная с тесноты (все изоляторы и тюрьмы в Украине были построены в позапрошлом и прошлом веках), и антисанитарии, до эпидемии инфекционных заболеваний и отвратительного тюремного пайка (суточные нормы продуктов для заключенных не превышают 20 гривен).

Также причиной может стать жадность тюремного персонала – там абсолютно все стоит денег. Естественно, денежные ручейки стекаются затем к руководству пенитенциарной службы. И ранение ножом сотрудника 51-й колонии за неделю до беспорядков укладывается в общую ситуацию по всем украинским тюрьмам, где повсеместно царит коррупция и поборы персонала, сотрудничество "смотрящих", представляющих "воров в законе", с начальством колоний и изоляторов.

Никакие беспорядки и бунты в украинских колониях не происходят без ведома самой администрации и "смотрящих" от воров. С другой стороны, повсеместно присутствуют веские причины для таких бунтов. Украинские заключенные отбывают свои сроки в нечеловеческих условиях, которые были искусственно созданы советской системой еще в прошлом веке.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова назвала причиной бунта в колонии желание заключенных избежать массовых обысков на территории учреждения. Также она добавила, что в ходе беспорядков были захвачены шестеро заложников – трое медработников и трое сотрудников колонии.

Стоит отметить, что ранее называлась другая причина массовых беспорядков – якобы один из заключенных ранил охранника во время длительного свидания и после этого в колонии ввели временный запрет на встречи с родными и получение продуктовых передач, а недовольным пригрозили провести "учения" спецназа. Чтобы избежать издевательств, узники колонии и решились на акцию массового неповиновения.

Мы писали также, что, по словам самих заключенных, в ходе подавления бунта спецназовцы действовали "максимально жестко". При этом у внешних стен колонии была задержана "группа поддержки", состоящая из молодых людей, которую к месту событий направил один из криминальных авторитетов.

Все подробности и видео о бунте в одесской колонии смотрите в материале сайта "Сегодня".

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