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"Было пекло": постояльцы сгоревшей одесской гостиницы рассказали детали трагедии (видео)

Сегодня, 10:47

По словам постояльцев отеля, в момент, когда произошло возгорание, они спали, а никакого сигнала пожарной тревоги не было

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

В здании сгоревшей гостиницы "Токио Стар" в Одессе не было пожарной сигнализации, также в комнатах не было окон, а сам отель размещен в бывшем депо. Об этом рассказали постояльцы гостиницы, которым удалось выбраться из горящего здания.

По их словам, пожар начался ночью, когда они спали. Их разбудил стук в дверь, но никак не сигнал пожарной тревоги. На данный момент проживавшие в гостинице люди находятся рядом со сгоревшим зданием у автобусов, в которых их временно разместили. Люди находятся на улице с двух часов ночи, их вещи остались внутри "Токио Стар". 

Некоторые постояльцы отмечают, что первым делом загорелась прачечная и именно из этой комнаты начал распространяться огонь. 

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На данный момент внутри отеля находятся сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа.

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Фото: Asier_Relampagoestudio / Freepik

Вице-мэр Андрей Котляр также сообщил, что горсовет занимается расселением людей, их отвезут в муниципальный санаторий, а владелец гостиницы Вадим Черный еще ночью был на месте ЧП, а сейчас принимает участие в следственных мероприятиях.

Напомним, что пожар произошел в ночь на субботу, 17 августа. Погибли восемь человек, 10 пострадали, из горящего здания были эвакуированы более 100 человек. По факту трагедии открыто уголовное дело.

Ранее в Одессе произошел масштабный пожар в психиатрическом диспансере, в результате которого погибли шесть человек. Возгорание произошло поздним вечером 10 июня – загорелась крыша деревянного одноэтажного здания, и огонь быстро распространился на площадь около 500 квадратных метров. Были названы имена жертв этой трагедии. 

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

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Одесса пожар Токио Стар

Источник: Сегодня

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