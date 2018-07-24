Центр Одессы хотят сделать наследием ЮНЕСКО: чиновники не скупятся выделять миллионы

В Одессе вновь подняли вопрос о включении центра города в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В муниципалитете надеются добиться мирового признания одесской архитектуры и не скупятся выделять миллионы на ремонт.

Первоочередной задачей чиновники считают успешное завершение программы по номинированию исторического наследия Одессы в список ЮНЕСКО. Напомним, рассчитанная на 2016—2018 годы программа обошлась казне в 309 млн грн. В частности, в текущем году в рамках проекта планируют потратить 66 млн грн, из них 30 млн грн — на проектирование, капремонт и реставрацию фасадов в центре, 15 млн грн — на ремонт здания мэрии на Думской площади, 8 млн грн — на Воронцовский дворец и колоннаду, еще 10 млн грн — на полуциркульное здание на Приморском бульваре, 8. К слову, в последнем случае чиновникам уже удалось сэкономить, ведь после проведения тендера цена реставрации здания снизилась до 6,6 млн грн.

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Еще около 460 тыс. грн пойдут на непосредственную подготовку к номинации — проведение международных встреч, инвентаризацию документов и создание номинационного досье.

"По окончании работы в 2018 году материалы направят в украинский национальный комитет ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательностей. — Авт.) для получения рекомендаций, а затем в Министерство культуры на рассмотрение и утверждение", — пояснил и. о. начальника горуправления по вопросам охраны объектов культурного наследия Павел Остапенко, подчеркнув, что в будущий защитный ареал входит часть центра, ограниченная улицами Приморской, Польской, Греческой и Преображенской, за исключением Греческой площади.

ИНСПЕКТОРЫ. В планах чиновников — наладить взаимодействие с общественными инспекторами, хотя те, по нашим данным, уже разуверились в своих должностях.

"У нас были ситуации, когда мы останавливали стройки, но ровно на один день, пока инспектор был на объекте, аргументировал, что это незаконно, и передавал акт приостановки. А так это бесполезное удостоверение", — рассказал нам глава общественной организации "Мой дом Одесса" Максим Катаржук, отметив, что для эффективного сотрудничества должность общественного инспектора нуждается в расширении полномочий.

ТЕХНОЛОГИИ. Параллельно власть имущие хотят разработать современное электронное приложение, благодаря которому жители и приезжие смогут онлайн получать информацию об истории памятников. Эксперты считают идею занятной, но требующей доработки.

"Проблема в том, как турист узнает о существовании такого приложения. Скорее всего, гости не будут осознанно его искать, но можно, например, на памятниках архитектуры размещать QR-коды и ссылку на приложение. И наполнить нужно чем-то таким, чего еще нет на популярных туристических сервисах, чтобы человек все же скачал его. Тогда это будет полезно", — рассказал "Сегодня" программист Петр Обухов.

К слову, ранее в городе уже реализовали похожие проекты: активисты писали статьи о зданиях и размещали на них QR-коды для быстрого доступа к текстам. А в популярной базе приложений для смартфонов уже есть по меньшей мере пять программ-гидов по Южной Пальмире, скачанных от 50 до 5000 раз.

ДОМ РУССОВА: ФУНДАМЕНТ И ЛЕПНОЙ ЦЕХ

Работа кипит. Фото: facebook.com

Хотя дом Руссова не входит в ареал, для которого хотят получить особый статус, там активно идут ремонтные работы. Чтобы возродить былое величие заброшенного памятника архитектуры, на стройплощадке сейчас готовятся укреплять фундамент сооружения.

"На первом этаже правого крыла здания разби¬¬рают аварийные деревянные перекрытия и усиливают колонны. В левом крыле демонтируют прогнившие полы", — говорят в пресс-службе муниципалитета, отмечая, что здесь же разместился лепной цех, в котором уже приступили к реставрации элементов декора.

Тендер на ремонт дома прошел весной 2018 года. В нем победил подрядчик, согласившийся на сумму 108 млн грн. Согласно договору, реставрацию закончат в декабре 2019-го. Помимо самого здания, в порядок приведут и придомовую территорию.

Напомним, Крещатик может попасть в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также мы писали, что одесские чиновники хотят добиться того, чтобы Аккерманскую крепость, расположенную в Белгороде-Днестровском, включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.