Центр Одессы очистили от стихийных торговцев, аттракционов и животных

С Дерибасовской убрали турники, ворота и другие незаконные развлечения

Из центра Одессы исчезли незаконные торговцы и аттракционы / Фото: Мария Дмитренко, Сегодня

Центральную улицу Одессы — Дерибасовскую — "очистили" от стихийных торговцев и различных аттракционов, вроде "съешь три печенья за минуту и получи приз". Для этого чиновники и муниципальная стража провели несколько рейдов.

Ранее, напомним, с Дерибасовской "выселили" лошадей, которых эксплуатировали ради фотографий и прогулок верхом. Проверяющие не отрицают: "предприниматели" могут попытаться вернуться на хлебное место, так что рейды будут повторять.

Глава Приморской районной администрации Марат Королев сообщил, что за три рейда с Дерибасовской, Приморского бульвара и Театральной площади демонтировали около 50 "развлекательных элементов" — незаконно установленных турников, лестниц, крутящихся вокруг своей оси, маленьких футбольных ворот, лотков, аппаратов для изготовления сладкой ваты, и тому подобного.

"Все элементы торговли были без единого разрешительного документа", — подытожил чиновник, отметив, что эти точки обычно активизируются к вечеру, а потому проверки планируют продолжать.

По словам замначальника городского управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Сергея Дубенко, часть оборудования торговцы хранили в подвале Русского драмтеатра. Там, например, обнаружили шары с иллюминацией, которые втридорога продают на центральной улице туристам.

"Теперь точно исчезнут на какое-то время", — предположил он.

Журналисты "Сегодня" решили собственными глазами увидеть преображение центра города и признали, что днем на Дерибасовской было непривычно пусто (некоторые продавцы и девочки с лошадьми ранее там стояли даже в обеденное время).



Фото: Мария Дмитренко, "Сегодня"

Можно было спокойно пройтись, не опасаясь, что на голову упадет какая-нибудь игрушка. Также не приходилось обходить и больших скоплений зевак, наблюдающих, как очередной парнишка пытается выиграть для своей девушки плюшевого мишку, целясь дротиком в воздушный шар – корреспонденты заметили лишь одного художника, предлагающего написать портрет, и экскурсоводов.



Фото: Мария Дмитренко, "Сегодня"

Одесситам такая Дерибасовская по душе, да и гости не против.

"Заметно, что на улице стало меньше сомнительных и ненужных развлечений, которые подрывают имидж города", — говорит жительница города Светлана.

А киевлянин Олег считает, что в любом городе нужно запретить эксплуатацию животных. К слову, он говорит, что, несмотря на рейд, видел здесь ночью лошадей.

"Несчастные животные, с которыми предлагают то фото, то прокатиться, выглядят очень плохо", – подчеркнул мужчина.

Тем временем, харьковчанин Антон пожаловался, что проиграл в прошлом году много денег на аттракционах: "Невозможно выиграть, деньги просто улетают. Весело, но нечестно".

Напомним, ранее в Киеве демонтировали стихийный мини-рынок, который находился в переходе под Шулявским мостом. Торговцы располагались тут годами, и даже большой потоп, заливший в 2018 году подземное пространство до самого потолка, особо торговле не помешал. Зато сами торговые палатки ощутимо мешали пешеходам: здесь вечно собирались "пробки" из проходящих по переходу людей.

Ранее коммунальные службы начали демонтаж киосков в подземном переходе под бульваром Шевченко, возле станции метро "Университет". Этот переход всегда был многолюдным, но из-за киосков, установленных под землей, тут тяжело было передвигаться пешеходам.

Также мы сообщали, что в переходе в центре Киева уже месяц живет 70-летняя актриса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама