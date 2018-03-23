"Час Земли" в Одессе: будут "ловить связь с Землей" и выключат огни

Участники акции будут смотреть на созвездия в телескоп, если повезет с погодой

Одесса примет участие во всемирной экологической акции под названием "Час Земли". В последнюю субботу марта в 20:30 жители нашей планеты, небезразличные к проблемам экологии, на час выключают в своих домах и офисах свет, напоминая таким образом о необходимости беречь ресурсы и природу. В Южной Пальмире временно выключат иллюминацию в центре города, а для тех, кто заботится об окружающей среде, проведут познавательные мероприятия.

Эколог Владимир Немерцалов рассказал "Сегодня", что в этом году акция пройдет под лозунгом "Поймай связь с Землей". "Главная идея этого года — сохранение биологических видов", — пояснил нам Немерцалов. В субботу в коворкинге, который расположен на ул. Греческой, 1-а, эколог прочтет лекцию о мировых практиках борьбы за сохранение живых существ.

"В Украине тоже ведется работа в этом направлении. Создаются природоохранные территории и национальные парки, — уверяет Немерцалов. — Иногда реализация отстает от задуманного, но повод для оптимизма есть". Вместе с ним перед слушателями выступят молодые ученые, которые расскажут о вымирании видов, восстановлении дикой природы и о том, что оставят после себя нынешние обитатели планеты.

ПРАКТИКА. Помимо теории, лекторы дадут слушателям и практические советы, как сделать свою жизнь более экологичной. Например, одесситам расскажут, как сделать ремонт и новую мебель из отходов. А основатель мастерской по переработке пластика в Одессе расскажет о популярном во всем мире экопроекте под названием "Драгоценный пластик". Кроме того, слушателям объяснят, как правильно сортировать отходы, чтобы превратить мусор во вторсырье и нанести планете как можно меньше вреда.

Световое шоу. Физики покажут, как добыть электричество из воздуха. Фото: min.od.ua

Начнутся лекции в 10:30 и продлятся до 20:30, когда в помещении на один час выключат свет и все гаджеты. "Если нам повезет с погодой, мы установим во дворе телескоп, и все желающие смогут посмотреть на звезды вместе с сотрудницей обсерватории", — рассказала нам куратор проекта Дарья Кушнир. В это время в самом коворкинге будет играть живая музыка, а сотрудники Музея интересной науки покажут зрителям световое шоу с использованием электрических приборов.

"Ведущие покажут, как можно добыть электричество "из воздуха", разрезать электричеством металл, зажечь лампочку в руках, создать настоящую молнию и держать ее руками", — говорят в музее. Все мероприятия в коворкинге в этот день будут бесплатными. К слову, за рассказ о своих полезных экологических привычках можно будет получить 10-процентную скидку на посещение Музея интересной науки и его планетария.

Присоединится к акции даже муниципалитет. Вечером в субботу на один час выключат всю иллюминацию и подсветку фасадов на Приморском бульваре, улицах Дерибасовской и Екатерининской, а также в Горсаду.

ПРОЧИТАЮТ СТИХИ О ПРИРОДЕ ПРИ СВЕЧАХ

Акцию, посвященную проблемам окружающей среды, поддержали и студенты-экологи. В рамках инициативы Ecoprostir в Одесском государственном экологическом университете пройдет необычный творческий вечер.

"Мы выключим свет, и студенты будут читать стихотворения и петь под гитару, — рассказал нам волонтер проекта Владислав Михайленко, добавляя, что все стихотворения будут посвящены проблемам окружающей среды. — Участники будут читать как свои произведения, так и других авторов". А для придания соответствующей атмосферы в помещении, где пройдет концерт, зажгут свечи.

Мероприятие состоится 26 марта в 14:30 на 8-м этаже главного корпуса ОГЭКУ на ул. Львовской, 15. Участники инициативы Ecoprostir полностью обставили свое помещение мебелью, которую хозяева зачастую выбрасывают.

"Мы взяли старые ящички, паллеты, двери и привели их в порядок. Из большой катушки для проводов сделали столик, а из старой гитары — вазон для цветов", — рассказал нам Михайленко, добавляя, что для создания экопространства использовали даже спиленные и выброшенные ветки.

Ранее сообщалось, что WWF призывает украинцев "поймать связь с Землей".