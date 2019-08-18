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Часть постояльцев сгоревшей одесской гостиницы поселили в лицее (фото)

Сегодня, 10:24

Под расселение 51 человека выделили один этаж "Олимпийца"

Фото: 048.ua

Фото: 048.ua

Часть постояльцев сгоревшей одесской гостиницы "Токио Стар" разместили в лицее "Олимпиец", расположенный в бывшем интернате №5. Об этом сообщает 048.ua.

По данным СМИ, под расселение 51 человека выделили один этаж. В здании есть горячая и холодная вода, также их обеспечат питанием.

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Ранее сообщалось, что часть постояльцев "Токио Стар" отправят в санаторий, а еще несколько десятков людей разместил у себя одессит, который стал случайным свидетелем пожара.

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Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель восьми людей в пожаре. При этом известно, что его задержали. 

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Одесса пожар Токио Стар

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