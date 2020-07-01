"Пугает не только цвет": экологи рассказали об опасности "зеленого" моря в Одессе

В Одессе "зацвела" вода на побережье Черного моря. К берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться. Об опасности этой ситуации сообщили в Госпродпотребслужбе.

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Экологи предупреждают, что купаться в море небезопасно. Специалисты также не рекомендуют употреблять в пищу выловленные в море и черноморских лиманах рыбу и другие морепродукты.

Видео: Facebook/Viknianskiy Nikolay

"Вода на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель, и стала изумрудной. Даже в открытом море появились огромные желто-зеленые пятна. Волны, которые нагнало ветром, покрасили в зеленое пляж и самих отдыхающих. Кстати, пугает не только цвет воды, но и ее запах. Поэтому Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области предостерегает население от купания в такой воде, особенно – детей. Ядовитые вещества, которые сопровождают "цветение" морской воды, способны накапливаться в организмах морских обитателей", – говорится в сообщении.

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Напомним, что в прошлом году в Одессе также сложилась подобная ситуация – тогда море стало зеленым в начале июня, а вскоре из-за активного роста водорослей вода начала "бродить" и превратилась в зеленую жижу.

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