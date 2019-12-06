ЧП в Одессе: стало известно о состоянии пострадавших пожарных

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Семь спасателей пострадали во время ликвидации пожара в доме Асвадурова в Одессе на углу Троицкой и Пушкинской.

Об этом сообщает Думская.

Четверых из них завалило при обрушении лестницы внутри здания. Одного – Сергея Шатохина – сбила с пожарной лестницы выпрыгнувшая из окна студентка. Он в крайне тяжелом состоянии, и у врачей плохие прогнозы:

"Он получил обширный ушиб мозга практически со всех сторон. Подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, вся терапия направлена на снятие отека. Хирургического вмешательства пока не будет".

По словам спасателей, врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим, лекарства есть, коллеги сдали кровь для самых тяжелых.

Пожарные рассказали, что Сергей Шатохин по приставной лестнице лез на третий этаж со стороны двора. Поднимался на разведку. В эту минуту из окна выпрыгнула студентка. Она сбила спасателя с лестницы, и они оба упали, проломив крышу пристройки. Девушку, Ксению Бабенко, доставили в больницу, и она скончалась. Пожарному повезло больше. Сейчас он борется за свою жизнь.

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Еще четверо пожарных получили травмы при обрушении внутренней лестницы дома. Когда конструкция упала, они были уже на третьем этаже. Их коллеги говорят, что такое на их памяти случилось впервые.

"Я общался с командирами, которые служат по двадцать лет, — пояснил сотрудник ГСЧС. — Обрушения, да, случаются, особенно когда влито много воды, но лестничный марш с бойцами на нем упал впервые. Все внутренние перегородки там из камыша, который потушить невозможно".

Одного из раненых ГСЧСников уже выписали.

Сейчас пожарные просеивают пепелище. Ищут останки людей. Пропавшими, напомним, числятся 13 человек, на месте происшествия нашли тело женщины.

Как сообщает пресс-служба горсовета, расчистка ведется одновременно с двух сторон: у центральной арки и левого крыла.

"Начали снимать своды балок, грузят и отвозят на спецплощадку для дальнейшей экспертизы. В арке был обвал глиняных перекрытий. Убирают глину вручную и грузят на погрузчик. Краны работают. Территория вся освещена. Работы будут продолжаться ночью", — говорится в сообщении.

Спасатели работают посменно.

Тем временем глава Одесской ОГА Максим Куцый уточнил, что сейчас внутри здания работает бригада спасателей из Киева в составе 23 человек.

"Они обрушили балки, которые мешали проникнуть в здание. Перекрытия обрушились до первого этажа. Работы по расчистке продолжаются", — сказал он.

Председатель ОГА добавил, что в случае обнаружения останков разбор завалов остановят для проведения оперативных следственных действий. По его прогнозам, полностью расчистку завершат до 7 декабря.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский откликнулся на масштабный пожар в Одессе, во время которого погибла 16-летняя студентка, 13 человек пропали без вести и пострадали еще 27.

Также сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Кроме того, был обнародован список пропавших без вести после пожара в одесском колледже.

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