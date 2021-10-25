Чудом выжил: в Одессе достали с огня 3-летнего ребенка

В Одессе спасатели вынесли с огня 3-летнего ребенка. Пожар случилсяв комнате коммунальной квартиры.
Об этом сообщает ГСЧС Одесской области.
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Спасатели прибыли на место и начали тушить пожар в квартире на третьем этаже. Потом они узнали, что в горящей квартире может находиться малолетний ребенок.
В квартире было достаточно задымлено. Спасатели провели разведку и вынесли из квартиры трехлетнего мальчика, которого передали матери невредимым.
Остальные эвакуированные
Из-за высокой задымленности, из квартир на верхних этажах эвакуированы 12 жителей, в том числе двоих детей.
Пожар ликвидировали через полтора часа. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.
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