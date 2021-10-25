Чудом выжил: в Одессе достали с огня 3-летнего ребенка

Пожар ликвидировали, но его причины пока неизвестны

Ребенка передали маме / Коллаж "Сегодня"

В Одессе спасатели вынесли с огня 3-летнего ребенка. Пожар случилсяв комнате коммунальной квартиры.

Об этом сообщает ГСЧС Одесской области.

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Спасатели прибыли на место и начали тушить пожар в квартире на третьем этаже. Потом они узнали, что в горящей квартире может находиться малолетний ребенок.

В квартире было достаточно задымлено. Спасатели провели разведку и вынесли из квартиры трехлетнего мальчика, которого передали матери невредимым.

Остальные эвакуированные

Из-за высокой задымленности, из квартир на верхних этажах эвакуированы 12 жителей, в том числе двоих детей.

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Пожар ликвидировали через полтора часа. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:

неосторожное обращение с огнем;

использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;

неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

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