"Цирк – это концлагерь для животных": в Одессе требовали запретить шоу с дикими животными

Протестующие сетовали на жестокость дрессировки и в качестве альтернативы предлагали модель мировых цирков, в программе которых участвуют только люди

Одесские зоозащитники вновь пикетировали городской цирк. В воскресенье перед началом представления несколько десятков человек выстроились у здания с плакатами: "Животные — не игрушки" и "Цирк — концлагерь для животных".

Протестующие сетовали на жестокость дрессировки и в качестве альтернативы предлагали модель мировых цирков, в программе которых участвуют только люди.

"У цирка нет условий для содержания животных, его клетки не соответствуют нормам, утвержденным законодательством, — пояснила нам цель акции зоозащитница Светлана Барсукова. — Мы хотим, чтобы в Одессе такое средневековое шоу перестало работать".

К слову, пришли на акцию и идейные оппоненты зоозащитников, утверждающие, что животным в цирке хорошо.

Спустя 40 минут пикета активисты попытались пройти в цирк следом за полицией, которую вызвали на место, чтобы зафиксировать нарушения по отношению к животным. Протестующие попытались пройти внутрь следом за копами, но сотрудники цирка их не пустили.

Напомним, в Португалии запретили цирки с животными. Владельцам цирков дали шесть лет, чтобы внести своих животных в специальный реестр, после чего их передадут в специальные приюты.

Напомним, в прошлом году латвийский Сейм утвердил поправки к законодательству, которые запрещают использовать для участия в цирковых представлениях диких животных.

Также мы писали, что аналогичную инициативу обсуждали и киевские власти.

Кроме того, сообщалось о всеукраинской акции в защиту прав зверей "Марш за животных", которая прошла в сентябре.

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