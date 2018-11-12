"Цирк – это концлагерь для животных": в Одессе требовали запретить шоу с дикими животными
Протестующие сетовали на жестокость дрессировки и в качестве альтернативы предлагали модель мировых цирков, в программе которых участвуют только люди
Одесские зоозащитники вновь пикетировали городской цирк. В воскресенье перед началом представления несколько десятков человек выстроились у здания с плакатами: "Животные — не игрушки" и "Цирк — концлагерь для животных".
Протестующие сетовали на жестокость дрессировки и в качестве альтернативы предлагали модель мировых цирков, в программе которых участвуют только люди.
"У цирка нет условий для содержания животных, его клетки не соответствуют нормам, утвержденным законодательством, — пояснила нам цель акции зоозащитница Светлана Барсукова. — Мы хотим, чтобы в Одессе такое средневековое шоу перестало работать".
К слову, пришли на акцию и идейные оппоненты зоозащитников, утверждающие, что животным в цирке хорошо.
Спустя 40 минут пикета активисты попытались пройти в цирк следом за полицией, которую вызвали на место, чтобы зафиксировать нарушения по отношению к животным. Протестующие попытались пройти внутрь следом за копами, но сотрудники цирка их не пустили.
Напомним, в Португалии запретили цирки с животными. Владельцам цирков дали шесть лет, чтобы внести своих животных в специальный реестр, после чего их передадут в специальные приюты.
Напомним, в прошлом году латвийский Сейм утвердил поправки к законодательству, которые запрещают использовать для участия в цирковых представлениях диких животных.
Также мы писали, что аналогичную инициативу обсуждали и киевские власти.
Кроме того, сообщалось о всеукраинской акции в защиту прав зверей "Марш за животных", которая прошла в сентябре.
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