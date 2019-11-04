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Цветы в дорожных ямах: в Одесской области устроили необычную акцию

4 ноября, 13:05

Активисты пытались привлечь внимание к состоянию дорог в регионе

В Одесской области активисты пытались привлечь внимание Службы автомобильных дорог к состоянию трассы-1619, которая соединяет Беляевку, Теплодар, Яськи, Майоры, Широкую Балку и другие населенные пункты с Одессой.

Участники акции украсили ямы на дороге цветами.

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"В следующий раз мы будем под кабинетами всех, кто нас игнорирует и наши права", – рассказал организатор акции Ян Синтюк.

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Фото: UA: Вінниця

Напомним, ранее Кабинет министров раскрыл планы по ремонту дорог. Кроме того, в правительстве планируют заняться строительством первых платных и концессионных дорог.

Также Кабмин намерен ввести систему контроля качества строительства автомобильных дорог и их безопасности. Защита автодорог от разрушения будет обеспечиваться в том числе автоматическими средствами габаритно-весового контроля WIM (Weigh-in-Motion), которых планируется установить не менее 150.

Новости "Сегодня" также сообщали, что украинцы и турки уже строят первую цементно-бетонную трассу в Украине. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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