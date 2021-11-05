Дальше – лимузин? Одесский облсовет покупает служебное авто за три миллиона (фото)

Областной совет Одессы планирует купить черный минивэн Mercedes V-класса для служебного использования. Однако стоимость такого авто достаточно высока – 3,346 миллиона гривен.
Об этом сообщается на сайте Prozorro.
По условиям договора, победитель аукциона поставит автопредприятию "Централизованная закупочная организация Одесского областного совета" микроавтобус Mercedes-V класса на семь пассажирских мест.
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Заказчик указал, что у иномарки должна быть восьмиступенчатая коробка передач и дизельный двигатель. Также требуют и дополнительные функции:
- бортовой компьютер;
- система контроля усталости водителя;
- активная система помощи при парковке с камерами на 360 градусов;
- автоматический климат-контроль "THERMOTRONIC".
Тендер пройдет 10 ноября, а доставить Mercedes до автопредприятия облсовета нужно до конца 2021 года.
Как отреагировали в Сети?
Пользователи соцсетей возмущены такой дорогой покупкой одесских властей. В комментариях многие люди упомянули, что в разгар эпидемии покупать элитное авто – далеко не лучший способ потратить деньги. Другие же отнеслись к этому с юмором:
- На "Газели" пусть ездят, поближе к народу, так сказать, а то скоро и лимузин захотят.
- Мне бы такой)) может, пойти в политику?
- "Це покращення?"
- Купим Мерс, но не кислород.
- Та да, пусть плебс задыхается без кислорода и койкомест, им попу свою возить важно.
- Почему так скромно? Роллс-Ройс сразу покупайте!