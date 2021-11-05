Дальше – лимузин? Одесский облсовет покупает служебное авто за три миллиона (фото)

Одесские власти хотят купить элитную иномарку для служебного пользования – в Сети возмущены

Как выглядит Mercedes V-класса снаружи и изнутри / Фото: Коллаж: Сегодня

Областной совет Одессы планирует купить черный минивэн Mercedes V-класса для служебного использования. Однако стоимость такого авто достаточно высока – 3,346 миллиона гривен.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.

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По условиям договора, победитель аукциона поставит автопредприятию "Централизованная закупочная организация Одесского областного совета" микроавтобус Mercedes-V класса на семь пассажирских мест.

В Одессе обьявили тендер на покупку элитной иномарки. Скриншот

Заказчик указал, что у иномарки должна быть восьмиступенчатая коробка передач и дизельный двигатель. Также требуют и дополнительные функции:

бортовой компьютер;

система контроля усталости водителя;

активная система помощи при парковке с камерами на 360 градусов;

автоматический климат-контроль "THERMOTRONIC".

Как выглядит салон иномарки. Фото mercedes-benz-kiev.com

Тендер пройдет 10 ноября, а доставить Mercedes до автопредприятия облсовета нужно до конца 2021 года.

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Как отреагировали в Сети?

Пользователи соцсетей возмущены такой дорогой покупкой одесских властей. В комментариях многие люди упомянули, что в разгар эпидемии покупать элитное авто – далеко не лучший способ потратить деньги. Другие же отнеслись к этому с юмором: