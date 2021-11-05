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Дальше – лимузин? Одесский облсовет покупает служебное авто за три миллиона (фото)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
5 ноября, 12:24
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Одесские власти хотят купить элитную иномарку для служебного пользования – в Сети возмущены
Как выглядит Mercedes V-класса снаружи и изнутри
Как выглядит Mercedes V-класса снаружи и изнутри / Фото: Коллаж: Сегодня

Областной совет Одессы планирует купить черный минивэн Mercedes V-класса для служебного использования. Однако стоимость такого авто достаточно высока – 3,346 миллиона гривен.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.

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По условиям договора, победитель аукциона поставит автопредприятию "Централизованная закупочная организация Одесского областного совета" микроавтобус Mercedes-V класса на семь пассажирских мест.

В Одессе обьявили тендер на покупку элитной иномарки. Скриншот

Заказчик указал, что у иномарки должна быть восьмиступенчатая коробка передач и дизельный двигатель. Также требуют и дополнительные функции:

  • бортовой компьютер;
  • система контроля усталости водителя;
  • активная система помощи при парковке с камерами на 360 градусов;
  • автоматический климат-контроль "THERMOTRONIC".
Как выглядит салон иномарки. Фото mercedes-benz-kiev.com

Тендер пройдет 10 ноября, а доставить Mercedes до автопредприятия облсовета нужно до конца 2021 года.

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Как отреагировали в Сети?

Пользователи соцсетей возмущены такой дорогой покупкой одесских властей. В комментариях многие люди упомянули, что в разгар эпидемии покупать элитное авто – далеко не лучший способ потратить деньги. Другие же отнеслись к этому с юмором:

  • На "Газели" пусть ездят, поближе к народу, так сказать, а то скоро и лимузин захотят.
  • Мне бы такой)) может, пойти в политику?
  • "Це покращення?"
  • Купим Мерс, но не кислород.
  • Та да, пусть плебс задыхается без кислорода и койкомест, им попу свою возить важно.
  • Почему так скромно? Роллс-Ройс сразу покупайте!

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