"Дело Краяна" снова затягивается: прокуроры не явились в суд

В Малиновском суде должно было состояться слушание "дела Краяна", однако заседание снова отложили

Фото: dumskaya.net.

Сегодня в Малиновском суде должно было состояться слушание "дела Краяна", однако заседание снова отложили, так как не явились прокуроры, сообщает УНИАН.

По мнению судьи Дмитрия Передерко, обвинители намеренно затягивают дело, сообщает dumskaya.net. "Суд считает, что такое процессуальное поведение стороны обвинения свидетельствует об уклонении прокуроров от осуществления своих процессуальных обязанностей и свидетельствует о попытке со стороны прокуроров намеренно, безосновательно нарушить сроки рассмотрения производства", — отметил Передерко и добавил, что если обвинители продолжат в том же духе, суд будет вынужден обратиться с жалобой к генпрокурору.

Отметим, прокуроры САП Максим Кравченко и Валентин Мусияка должны были изменить обвинение по данному производству. Новый обвинительный акт уже составлен и передан для ознакомления руководителю САП Назару Холодницкому. В свою очередь, Холодницкий в очередной раз ходатайствовал об отсрочке, правда, на неопределенное время. "Предполагается, что Назар Иванович изучает обвинительный акт, а также доказательства, которыми это обосновывается. Но для меня это странно — доказательства в суде находятся. Я хотел спросить, а Назар Иванович сюда приезжал ознакомиться с материалами?" — говорит адвокат городского головы Александр Лысак.

Отметим, "Думская" уже писала, что после выборов "дело Краяна" может окончательно развалиться. Сам фигурант дела Геннадий Труханов уверен в оправдательном приговоре и считает, что весь нынешний процесс — пример грубого вмешательства ряда должностных лиц в законную работу органов местного самоуправления.

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