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Дело лагеря "Виктория": худрук, в комнате которой загорелся кипятильник, покинула страну

Сегодня, 18:34

Важный свидетель улетела в Барселону и больше не возвращалась

Фото: timer-odessa.net
Фото: timer-odessa.net.

Важный свидетель по делу "Виктории", худрук танцевального коллектива "Адель" Татьяна Егорова покинула страну. Об этом сегодня стало известно в ходе заседания Киевского районного суда.

Суд посылал запрос сотрудникам Государственной пограничной службы по поводу перемещения Татьяны Егоровой. Как оказалось, еще 19 декабря 2018 года Егорова улетела из аэропорта "Борисполь" в Барселону и больше не возвращалась.

Ранее, 29 марта, Киевский районный суд Одессы провел очередное заседание по делу о трагическом пожаре в муниципальном летнем лагере "Виктория" в сентябре 2017 года. На сей раз на процесс явилась свидетельница Анна Чернова — вожатая–воспитательница детского учреждения, которую уже несколько месяцев искали для допроса в суде.

Напомним, 19 марта суд дал разрешение на принудительный привод Егоровой, которой даже не смогли вручить повестку в суд. Тогда же судья решил обратиться к пограничникам с вопросом не пересекала ли она границу. На заседании 19 апреля закончили читать выводы новой экспертизы, согласно которой основной причиной возгорания в детском лагере "Виктория" мог стать аварийный режим работы электрокипятильника, включенного в сеть и оставленного без присмотра в комнате Татьяны Егоровой.

Пожар в лагере "Виктория" произошел 15 сентября 2017 года. Погибли три девочки – воспитанницы танцевального коллектива "Адель". Подозрение по этому делу получили директор лагеря Петрос Саркисян, инспектор ГСЧС Леонид Бондарь, который проводил проверки на территории учреждения, бывший начальник Киевского райотдела ГСЧС Валерий Дьяченко, экс-заммэр города Зинаида Цвиринько и директор субподрядной организации, занимавшейся строительством и противопожарной обработкой деревянных корпусов "Виктории" Станислав Чернышов. Старшего воспитателя лагеря Наталью Цокур (Янчик) признали виновной.  

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