Дело о смертельном пожаре в одесском колледже передали в суд: следствие завершено

В Одесский приморский районный суд направлено обвинительное заключение в отношении четырех должностных лиц, которым прокуратура инкриминирует причастность к страшному пожару в колледже на Троицкой, который унес жизни 16 человек. Еще 31 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении директора одесского колледжа, заведующего хозяйством, заведующего дневным отделением экономики и предпринимательства и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе, которые подозреваются в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в образовательном учреждении в Одессе", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что во время досудебного расследования были допрошены 286 человек и проведена 61 судебная экспертиза.

Также в ведомстве добавили, что помимо человеческих жертв, пожар разрушил многоэтажное здание – памятник архитектуры 1914 года, в котором располагался колледж, повредил и уничтожил все имущество, которое находилось в здании на момент пожара, в результате чего государству нанесены миллионные убытки.

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Напомним, пожар в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц в Одессе, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул 4 декабря 2019 года. В здании располагались помещения Института морской биологии, одесский филиал Института археологии НАН Украины, колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также другие учреждения.

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Согласно заключению правительственной комиссии, основной причиной пожара в колледже Одессы стало возгорание бытового электрооборудования, которое возникло на третьем этаже здания.

Позже стали известны имена всех 16 жертв страшного пожара в колледже. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем.

Подтвердилось, что среди погибших – люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

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