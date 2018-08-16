Дело "Виктории": замдиректора лагеря, растратившую 120 тыс. грн, доставят в суд в принудительно

В Одессе Татьяну Ланину – подозреваемую в растрате 120 тыс. бюджетных средств заместителя директора лагеря "Виктория", в котором в 2017 году погибли трое детей, доставят в суд в принудительном порядке. Об этом сообщил центр правового мониторинга "Гиднисть".

Отмечается, что сегодня было сорвано очередное заседание по объединенному делу Ланиной и директора оздоровительного комплекса Петроса Саркисяна, подозреваемого в нарушении правил противопожарной безопасности.

Оба обвиняемых в суд не явились. При этом адвокаты Саркисяна предоставили документы, подтверждающие, что их подзащитный ранее вывезен из СИЗО в городскую клиническую больницу №1, где сейчас проходит лечение.



"В то же время прокурор опроверг слова адвоката Ланиной, которая на прошлом заседании заявила, что ее подзащитная проходит лечение в 20-й поликлинике. В частности, прокурор получил ответ из медучреждения о том, что Ланина дважды приходила на прием к кардиологу, а больничный для нее не открыт. Примечательно, что даты визитов к врачу совпадают с датами судебных заседаний", – сообщили в центре мониторинга.



По мнению прокурора, таким образом, затягивается судебный процесс.



В результате председательствующий в процессе судья принял решение о принудительном приводе Ланиной в суд. Кроме того, судья отметил, что на заседания не ходят потерпевшие – в данном деле потерпевшими признаны 78 человек, включая 36 детей, которые проживали в "Виктории".

Накануне сообщалось, что в Одессе из СИЗО госпитализировали экс-директора лагеря "Виктория", где в пожаре погибли трое детей.

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года – один из корпусов выгорел дотла, в огне погибли трое девочек.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Также мы писали, точную причину пожара в лагере "Виктория" в Одессе установить невозможно, так как сгорели все свидетельства, рассматриваются 4 версии трагедии. Об этом сообщила спикер прокуратуры Одесской области Инна Верба. "Это занесение огня извне, то есть поджог, вторая версия – разогретый предмет. Третья – возникновение пожара от открытого огня, четвертая – короткое замыкание электрооборудования", – сказал спикер прокуратуры.

В связи с чрезвычайным происшествием были задержаны директор комплекса Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.

24 апреля суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывший вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой было завершено 27 апреля. Материалы переданы в суд.



Кроме того, в деле фигурируют бывший руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор, которые подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).



Также в мае прокуратура сообщила Саркисяну и его заместителю о подозрении в завладении 120 тыс. грн бюджетных средств, и 18 июня в Киевский райсуд Одессы был направлен обвинительный акт. В июне замдиректора лагеря Ланина возместила бюджету города нанесенный ущерб – более 120 тыс. грн.



2 июля адвокат 37 потерпевших семей заявил ходатайство о взыскании в качестве морального ущерба с Одесского горсовета 3,9 млн грн.



В конце июля суд объединил дела Ланиной и Саркисяна. Последний несколько раз жаловался на проблемы со здоровьем, ему вызывали в суд скорую помощь. Он единственный из фигурантов содержится в СИЗО.