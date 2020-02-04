Демонтаж одесского барельефа Жукову: стало известно, что с ним произошло

Активист пообещал, что отправит барельеф с Жуковым в музей

/ Фото: pushkinska.net

Памятную доску советскому маршалу Георгию Жукову, которую демонтировали со стены дома в Одессе, будет передан в историко-краеведческий музей.

Об этом сообщил один из организаторов акции, глава организации "Автомайдан Одесса" Евгений Резвушкин, сообщает "Думская".

"Доска у меня в багажнике. Сегодня уже не успею, а завтра отвезу туда", — рассказал он.

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Напомним, барельеф сняла со стены группа активистов патриотических организаций и студентов Одесского национального университета имени Мечникова, которые действовали в соответствии с законом "о декоммнизции".

Ранее университета Игорь Коваль санкционировал демонтаж: выяснилось, что барельеф на баланс университета не передавали и он был бесхозный.

Стоит добавить, что демонтажу пыталась помешать группа пророссийски настроенных одесситов во главе с депутатом областного совета, однако до драки дело не дошло – стороны ограничились словестной перепалкой.

Напомним, ранее в Харькове мэр города Геннадий Кернес, несмотря на решение Апелляционного административного суда, дал указания посчитать расходы на переименование, составить историческую справку о Георгии Жукове и рассказать о переименовании местным жителям.

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