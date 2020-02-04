Демонтаж одесского барельефа Жукову: стало известно, что с ним произошло

Памятную доску советскому маршалу Георгию Жукову, которую демонтировали со стены дома в Одессе, будет передан в историко-краеведческий музей.
Об этом сообщил один из организаторов акции, глава организации "Автомайдан Одесса" Евгений Резвушкин, сообщает "Думская".
"Доска у меня в багажнике. Сегодня уже не успею, а завтра отвезу туда", — рассказал он.
Напомним, барельеф сняла со стены группа активистов патриотических организаций и студентов Одесского национального университета имени Мечникова, которые действовали в соответствии с законом "о декоммнизции".
Ранее университета Игорь Коваль санкционировал демонтаж: выяснилось, что барельеф на баланс университета не передавали и он был бесхозный.
Стоит добавить, что демонтажу пыталась помешать группа пророссийски настроенных одесситов во главе с депутатом областного совета, однако до драки дело не дошло – стороны ограничились словестной перепалкой.
Напомним, ранее в Харькове мэр города Геннадий Кернес, несмотря на решение Апелляционного административного суда, дал указания посчитать расходы на переименование, составить историческую справку о Георгии Жукове и рассказать о переименовании местным жителям.
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