Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,08
27,75

Демонтаж одесского барельефа Жукову: стало известно, что с ним произошло

4 февраля, 17:53

Активист пообещал, что отправит барельеф с Жуковым в музей

/ Фото: pushkinska.net

Памятную доску советскому маршалу Георгию Жукову, которую демонтировали со стены дома в Одессе, будет передан в историко-краеведческий музей.

Об этом сообщил один из организаторов акции, глава организации "Автомайдан Одесса" Евгений Резвушкин, сообщает "Думская".

"Доска у меня в багажнике. Сегодня уже не успею, а завтра отвезу туда", — рассказал он.

Реклама

Напомним, барельеф сняла со стены группа активистов патриотических организаций и студентов Одесского национального университета имени Мечникова, которые действовали в соответствии с законом "о декоммнизции".

В тренде
"Мясной" период на Донбассе: Доктор Смерть рассказал о новых потерях оккупантов
Могилы боевиков в Донецке

Ранее университета Игорь Коваль санкционировал демонтаж: выяснилось, что барельеф на баланс университета не передавали и он был бесхозный.

Стоит добавить, что демонтажу пыталась помешать группа пророссийски настроенных одесситов во главе с депутатом областного совета, однако до драки дело не дошло – стороны ограничились словестной перепалкой.

Напомним, ранее в Харькове мэр города Геннадий Кернес, несмотря на решение Апелляционного административного суда, дал указания посчитать расходы на переименование, составить историческую справку о Георгии Жукове и рассказать о переименовании местным жителям.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Одесса музей памятник демонтаж активист барельеф

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 году
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 годуНедвижимость
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль "7 километр"Одесса
В Одессе горе-мать забыла про детей: ребенок от отчаяния чуть не выпрыгнул из окна
В Одессе горе-мать забыла про детей: ребенок от отчаяния чуть не выпрыгнул из окнаОдесса
В Одессе молодая девушка открыла бордель в квартире: фото и видео
В Одессе молодая девушка открыла бордель в квартире: фото и видеоОдесса
В Одессе водители троллейбусов подрались на дороге: видео
В Одессе водители троллейбусов подрались на дороге: видеоОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...