День флота в Одессе: первый визит Зеленского и реакция горожан

Одесситы атаковали президента просьбами о совместном фото



























В Одессе торжественно отметили День Военно-морских сил Украины. В этом году праздник запомнится первым визитом в город Владимира Зеленского в статусе президента Украины.

Журналисты "Сегодня" побывали на морском вокзале, где прошли торжественные мероприятия.

БЕЗ РАМОК И С ТЕХНИКОЙ.

Чтобы попасть на закрытую территорию одного из причалов, журналистам пришлось пройти регистрацию, а вот рамок металлоискателей, традиционных для мероприятий с участием украинских президентов, не было.

Уже к 8:00 на территории причала, напротив боевых кораблей НАТО, которые прибыли для участия в межнациональных учениях Sea Breeze, выстроились матросы и офицеры ВМС Украины. Весь причал был покрыт их ослепительно-белыми парадными мундирами.

Участвовала в празднике и морская пехота: ее бойцы стояли рядом со своей техникой, рассказывая о ее характеристиках. Среди представленных образцов вооружения были и новые разработки: комплекс радиоразведки и контроля "Диаграмма", противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П" и "Корсар", беспилотник F-2M, бронетранспортер БТР-4Е и бронеавтомобиль "Варта".

Показали и модернизированную советскую технику — систему залпового огня "Ураган", БТР-3ДА и гаубицу "Гиацинт-Б", а также автомобили — многоцелевой Hammer, разные модели КрАЗов, санитарный автомобиль "Богдан" и военную модификацию МАЗа.

ПРИЕЗД ГАРАНТА.

Президент был пунктуален, и вместе с министром обороны Степаном Полтораком приехал около 10:00, как и планировалось. Зеленский держался очень уверенно и обратился с речью к присутствующим на украинском языке, в которой не только поздравил присутствующих с праздником, но и напомнил о пленных украинских моряках.

"Мы работаем днем и ночью, чтобы вернуть их домой. И я делаю все, чтобы слова о возвращении наконец превратились в крепкие объятия с нашими парнями", — завил Зеленский.

После речи, награждений и присвоения новых имен военным подразделениям, в состав ВМС Украины официально ввели два новых катера типа "Кентавр": их назвали "Малин" и "Станислав" в честь малой родины двух погибших морпехов – старшего прапорщика Александра Яхновского и младшего сержанта Сергея Сонько.

По окончании торжественной части Зеленский собирался посетить канадский фрегат Toronto и британский эсминец Dunkan, а люди, пришедшие на праздник, стали просить сделать с ним фото.

Один из одесситов громко заявил: "Владимир, ребенок с восьми утра ждет, хочет с вами сфотографироваться! Можно?". Все немного посмеялись, высокопоставленные чиновники продолжили экскурсию по кораблям НАТО, но президент, уже покидая морвокзал, все же вернулся к вопросу мужчины с ребенком.

Мы услышали, как Зеленский интересовался, где этот человек. Правда, из-за огромного количества людей, желающих сделать селфи с Зеленским, мы так и не увидели, добился ли желаемого заботливый отец.

Не обошлось и без присущего главе государства юмора. Когда с верхней террасы морвокзала в очередной раз попросили фото, президент ответил: "Извините, я туда не долезу".

Пока чиновники были на кораблях НАТО, для гостей праздника устроили настоящее шоу бойцы воздушного флота. Над морвокзалом по очереди пролетали самолеты Су-25 и Ан-26, а также вертолеты Ми-8, Ми-14 и Ка-226.

Но куда более впечатляющим оказалось десантирование 14 бойцов, двое из которых несли флаги Украины и ВМС. Все десантники приземлялись в воду буквально в нескольких метрах от кораблей.

Как сообщали новости "Сегодня", в Черном море продолжаются учения Sea Breeze-2019: 27 кораблей из 19 стран отрабатывают боевые задачи. Сейчас участники маневров отрабатывают так называемый "морской компонент" учений.

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