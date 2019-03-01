День гражданской обороны: в Одессе 353 защитных сооружения, 134 из них спасут от радиации

"Сегодня" проверяла защитные сооружения Одессы на доступность

Фото: А. Калинина.

День гражданской обороны: в Одессе 353 защитных сооружения, 134 из них спасут от радиации Алина Калинина , Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/875/b33/5c7875b335c22.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/875/b33/5c7875b335c22.png 2019-03-01T05:00:00+02:00 Одесса «Сегодня» проверяла защитные сооружения Одессы на доступность

Сегодня полсотни стран отмечают Всемирный день гражданской обороны. В преддверии этой даты мы решили обойти часть бомбоубежищ Приморского района Одессы и выяснить, на сколько они доступны.

Адреса укрытий смотрим на самой популярной онлайн-карте и свою инспекцию начинаем с Французского бульвара, 36. Тут, на территории завода шампанских вин, должно находиться убежище. Но охранник, стерегущий вход на территории, наверняка о наличии убежища не знает и посторонних на территорию не пускает, да и пометок о том, что там в принципе есть, где укрыться, мы не увидели. А вот на Французском бульваре, 20-а, указатели есть, но попасть туда во двор проблематично из-за закрытых ворот. Вход в убежище захламлен: у двери — прошлогодняя листва и полиэтиленовые пакеты.

Внешний вид. Вход в укрытие превратился в доску объявлений. Фото: Д. Митанова

Следующим пунктом стал Французский бульвар, 10, где находится еще одна компания-производитель игристого. Охранники предприятия также не слышали об убежищах поблизости. "Дело в том, что у нас было убежище на ул. Семинарской, но потом его забрал город. На территории только подвалы, в которых можно укрыться", — пояснил нам представитель компании.

На бульваре. У входа в убежище скопилась листва и немного мусора. Фото: Д. Митанова

У СТУДЕНТОВ. На ул. Семинарской мы обнаружили два убежища. Одно из них — в общежитии №1 аграрного университета. Долго искать не пришлось: по указателям мы довольно быстро добрались к цели. Это оказалось первое и единственное в нашем маршруте убежище, где на специальной табличке указано, у кого просить ключи и номер телефона, по которому можно обращаться. Второе расположилось по соседству — в 5-м общежитии политеха. Правда, никаких опознавательных табличек мы не обнаружили, поэтому пришлось обратиться на вахту. Вход оказался во дворе, с виду — незахламленный и, по словам вахтерши, ведет к чистенькому внутри убежищу.

В поисках еще двух укрытий пришлось поблуждать среди учебных корпусов политеха. На пр-те Шевченко, 1 корпус 12, который указан как адрес убежища, о таковом даже не слышали и направили нас в корпус №13 на пр-т Гагарина, 8. Там нас заверили, что убежище в подвале здания есть, но сейчас там проводят ремонтные работы.

Во дворе на пр-те Шевченко, в котором находятся дома 6/3, 6/2 и 6/1, мы нашли указатели в убежища, расположенные в подвалах. "Все убежища рабочие и в любой момент готовы принимать людей", — уверяет местная жительница Людмила.

Тут указано, к кому обращаться. Фото: Д. Митанова

РАЗНЫЕ КАРТЫ. Укрытие по адресу пр-т Гагарина, 13, мы тоже нашли без труда. Путь ко входу ничего не преграждает, но двери обклеены рекламными листовками. Есть убежища и в домах на проспекте Шевченко, 11, 15/2 и 15/4. При этом, по нашим наблюдениям, данные по расположению укрытий и их типу на популярных онлайн-картах порой разнятся с данными на карте, доступной по ссылке на сайте департамента гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами при ОГА.

К примеру, там нам не удалось отыскать обозначения защитных сооружений на пр-те Шевченко, 6/3 и 6/1, а также на ул. Семинарской, 7 и 9. Так что, одесситам в целях безопасности, лучше заранее выяснить расположение близлежащих убежищ и то, от чего они могут спасти.

В областном управлении ГСЧС нам рассказали, что на территории Одессы числятся 353 защитных сооружения: 219 убежищ и 134 противорадиационных укрытия. Большинство из них построили еще 1950—1960 годы в основном для укрытия работников стратегических предприятий, нетранспортабельных пациентов и медперсонала.

"Вместимость защитных сооружений рассчитывалась исходя из количества людей наибольшей работающей смены на предприятии, в учреждении или организации, для укрытия которого сооружение гражданской защиты предназначалось", — пояснили в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Спасатели говорят, что за то, чтобы убежище находилось в надлежащем состоянии, сегодня отвечают ведомства (государственные, коммунальные или частные), на балансе которых они числятся.

В убежище: готовность и одна температура весь год

"Санитарный инструктор". Фото: А. Калинина

"Сегодня" удалось побывать внутри одного из бомбоубежищ Черноморского судоремонтного завода (ИСРЗ). Защитное сооружение функционирует и в случае необходимости готово принять людей.

Как рассказал нам начальник профильного отдела ИСРЗ Сергей Красюк, в убежище ведут два входа с массивными противовзрывными дверями. Пробуем самостоятельно сдвинуть дверь с места: эта громадная махина поддается даже одному человеку, хотя и не без усилий. Пройдя длинный коридор, мы попадаем в просторное помещение с двухъярусными деревянными стеллажами, на которых можно не только присесть, но и прилечь.

"Круглый год здесь одна и та же температура. Но на случай необходимости есть и система отопления", — говорит наш собеседник.

Вдоль стен — полки и ящики с необходимыми для такого случая амуницией и инструментами. Тут же выставили коллекцию касок, с которой любят фотографироваться взрослые и маленькие экскурсанты. Не меньше радости у последних вызывает возможность сказать что-либо по системе громкой связи.

"Тут у нас образцы противогазов — от самых первых до последних. Противогазы ДП-5 есть в количестве, необходимом для работников предприятия", — поясняет начальник отдела.

Для наглядности в укрытии также выставили разные виды защитных костюмов различных формирований — для радиационной и химической разведки, санитарной обработки, расчистки завалов.

Подъезд для авто с провизией. Фото: А. Калинина

От большого помещения отходят комнаты поменьше — фильтровентиляционная, медицинского имущества, уборная, дизель-генераторная.

"Это надежный судовой дизель-генератор, — поясняет Сергей Красюк, указывая на большой агрегат посредине комнаты. — Каждый год мы делаем его обкатку. Он в рабочем состоянии, при необходимости он запускается и в данном защитном сооружении обеспечивает освещение, позволяет также запускать пожарные насосы, насосы водоснабжения, электрические приборы".

Ранее мы писали, что в Мелитополе обнаружили подземелье с компьютерами и противогазами.

А в Харькове станцию метро превратили в бункер. В городе провели учебную воздушную тревогу, а метрополитен стал для людей укрытием:

Ранее в Запорожской области провели техническую инвентаризацию сооружений гражданской обороны для подготовки их к использованию по назначению. Всего в области насчитывается 687 защитных сооружений, в том числе 327 хранилищ и 360 противорадиационных укрытий, однако не все они пригодны к эксплуатации.

Напомним, в Киеве спасатели начали проверку подземных укрытий.

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АВТОРЫ: Алина Калинина , Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.