День независимости в Одессе: фестиваль вышиванок, блюда от звезд и автопробег

В Одессе стартовал традиционный вышиванковый фестиваль, приуроченный ко Дню Независимости. Мероприятие, основные локации которого разместились на Приморском бульваре, проходит уже в десятый раз. "Сегодня" разузнала, каким событиям феста стоит уделить особое внимание.

ЭТНОМОДА. Сегодня одним из самых ярких ивентов станет показ мод Ukrainian Ethno Code. У памятника Дюку продефилируют модели, облаченные не только в традиционные вышиванки и плахты, но и в наряды современных дизайнеров.

"Ведущий будет немного рассказывать о традиционном костюме, но в основном будет представлена современная украинская одежда. Также будут участвовать девушки-волонтеры, в том числе участницы "Невидимого батальона", — рассказала нам заместительница главы оргкомитета Екатерина Андрич.

К слову, до 26 августа на бульваре, между памятниками Дюку и Пушкину, будет работать выставка-ярмарка изделий ручной работы, книг и различных угощений, например, жареных орехов. Для юных посетителей на все это время предусмотрели специальную детскую программу с мастер-классами, играми и квестами.

"Фестиваль является строго аполитичным. Любая политическая символика на празднике запрещена", — напомнили организаторы.

РЕКОРД КАК ТРАДИЦИЯ. В этом году участники фестиваля вновь попробуют побить собственный рекорд по самому большому числу людей в вышиванках, выстроившихся в цепочку от Дюка до здания Морвокзала. Фиксировать достижение будут 24 августа с 13:00 до 14:30.

"Это символ единения разных взглядов и общей гордости быть частью Украины. Возьмемся за руки ради надежды и борьбы", — пояснили организаторы фестиваля, отметив, что ожидают по меньшей мере 3500 участников.

Позже от памятника стартует праздничный автопробег. А уже в 18:00 на бульваре начнется праздничный рок-концерт с участием групп "Пернатый змей", "Мадам Тюссо", "Друже Музико" и прочими. Рок-ритмы будут звучать со сцены фестиваля также 25 и 26 августа, но уже с 19:00.

РАБОТА ДЛЯ ИЗВИЛИН. Проверить свои знания и проявить смекалку можно будет 25 августа. В 11:00 на бульваре стартует пешеходный "Квест-вышфест", посвященный культуре Одессы и Украины.

"Бывает, живешь в городе с рождения, но знаешь далеко не все его тайные истории. Никогда не поздно исправить ситуацию", — приглашают организаторы, уточняя, что участие бесплатное.

Параллельно тут же разыграют "Кубок по кулинарии среди юниоров": детвора посоревнуется в приготовлении различных блюд под руководством телезвезд. На этот же день запланирован массовый диктант по украинскому языку. Для участия необходимо заранее заполнить регистрационную форму, которая есть в соцсетях мероприятия, а затем в 17:30 подтвердить регистрацию на месте.

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Финальным аккордом феста станет фотосушка "Вышиванковые воспоминания": каждый сможет поделиться своими фото.

ФЕСТИВАЛЬ ИДЕЙ: В ГОСТЯХ — МЭР ЛЬВОВА

Параллельно в Одессе стартует трехдневный образовательный "Фестиваль идей", в рамках которого пройдут больше сотни лекций и дискуссий, посвященных урбанистике, науке и технологиям, экономике, безопасности, образованию, медицине и искусству. Событие посетят более 50 спикеров: ученые, представители иностранных фондов, волонтеры и чиновники. Среди "хедлайнеров" — глава экспертного совета Министерства культуры по вопросам современного искусства Евгений Карась или мэр Львова Андрей Садовый.

Участие в фестивале бесплатное, но необходимо заранее заполнить регистрационную форму на сайте.

"Миссия фестиваля заключается в том, чтобы объединить усилия мыслителей и лидеров общественного мнения, представителей бизнеса, территориальных громад, творческих, благотворительных организаций и прочих сообществ для обмена идеями и поиска путей воплощения лучших из них", — поясняют организаторы.

Ранее мы писали, что под Одессой откроют памятник Защитникам Украины в виде диспетчерской вышки из Донецкого аэропорта.

Напомним, сайт "Сегодня" подготовил большой спецпроект, пообщавшись с украинцами, которые живут за рубежом и шлют поздравления своей Родине.