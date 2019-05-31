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День отказа от курения: в Одессе волонтеры провели необычную акцию

31 мая, 18:10

Волонтерская акция проходила на одной из улиц города

В Одессе у стен Национального политехнического университета в День борьбы с курением прошла акция "Сигарету – на конфету": прохожим волонтеры предлагали отдать свои сигареты в обмен на сладости и презерватив.

По словам организатора акции, заведующей отделением "Клиники, дружественной к молодежи" Одесской городской студенческой поликлиники Людмилы Кучеренко, акции проводятся регулярно, передает "Пушкинская".

"Мы проводим профилактическую работу – семинары, круглые столы, познавательные лекции, акции, флешмобы. Мы призываем молодых людей обратить внимание на свое здоровье. Кроме этого, это профилактика ВИЧ, СПИДа, инфекций, передающихся половым путем", – заявила она.

Подобные акции проводятся ежегодно у политехнического института и Национального университета имени Мечникова. В клинике с 2014 года работает школа волонтеров и программа "Равный равному", в рамках которой ребята распространяют информацию среди своих сверстников.

Напомним, ранее мы писали о том, как борются с курением в разных странах мира. Украина также борется с курением. Запрет на курение в общественных местах действует с 2012 года. Некоторые украинские компании берут дело в свои руки. Так, несколько лет назад одна охранная организация нашла по-настоящему действенный способ.

Дмитрий Стрижов, генеральный директор охранной фирмы, говорит: "Наша программа заключается в следующем: все, кто курили в текущем году, подписывают заявление и участвуют в конкурсе. Если этим людям удастся продержаться без сигарет в течение года, им выплачивается денежное вознаграждение в размере 3 тысяч гривен".

Подписываются на это исключительно по желанию. Но если не исполнят обещанное, курильщикам грозит штраф в виде лишения премии в размере 500 гривен. Напомним, украинцы начали меньше курить

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Тег сигареты, курение, волонтеры, конфеты, презервативы, борьба с курением

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