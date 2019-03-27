День смеха в Одессе: развлекать будут сын Чарли Чаплина, "Дизель Шоу" и "Время и Стекло"

На сцену выйдут Бабкин и Позитив, а в карнавальном шествии участвуют актеры "Дизель Шоу"

Фото: moemisto.ua.

День смеха в Одессе: развлекать будут сын Чарли Чаплина, "Дизель Шоу" и "Время и Стекло" Виктор Борисенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b05/0a2/5c9b050a25894.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b05/0a2/5c9b050a25894.jpeg 2019-03-27T06:21:00+02:00 Одесса На сцену выйдут Бабкин и Позитив, а в карнавальном шествии участвуют актеры «Дизель Шоу»

Одессу вот-вот накроет море улыбок. Причем, чтобы посмеяться от души, нам не придется ждать 1 апреля, ведь праздничная программа начнется раньше. Не обойдется и без звездных гостей: к нам приедут сын Чарли Чаплина, актеры "Дизель Шоу", группа "Время и Стекло" и другие. "Сегодня" ознакомились с программой празднования (см. инфографику).

"Программа Юморины-2019 очень насыщенная. Основные мероприятия пройдут 30—31 марта и 1 апреля. В праздновании участвуют юмористы, творческие коллективы, клоуны и веселые люди со всего мира", — заявили организаторы.

"В этом году Юморина посвящена 100-летию Одесской киностудии. В связи с этим организаторы представят новое развлечение — "кинопробочные" фотозоны. В них каждый желающий сможет попробовать себя в той или иной роли (из фильмов. — Авт.), а самые удачные кадры попадут на экран главной сцены", — пояснила директор городского департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

Кроме того, для праздника киностудия представит костюмы, технику и много других экспонатов, которые участвовали в съемках ее кинолент.

КОМЕДИАДА. Почти параллельно с Юмориной в городе проходит уже IX международный фестиваль клоунов и мимов "Комедиада", который проводится по инициативе комик-труппы "Маски". В фестивале, помимо украинцев, принимают участие комики из 15 стран, среди которых Израиль, Канада и Япония. Билеты на спектакли можно купить в кассе Дома клоунов. В рамках Комедиады сын Чарли Чаплина, Юджин Чаплин, презентует фильм отца. К слову, потомок легендарного комика и актера немого кино приезжает к нам уже не первый раз.

КАРНАВАЛ ПО-ОДЕССКИ. Основная же программа Юморины начнется с большого парада. Из-за того, что в этом году День смеха пришелся на понедельник, начало состоится после обеда, а вот дороги в центре перекроют уже с 10:00, так что советуем водителям заранее спланировать свой маршрут. В параде примут участие актеры "Дизель Шоу", участники Комедиады и фестиваля воздушных шаров.

"После парада на Приморском бульваре все желающие смогут поближе посмотреть творения из воздушных шаров и сделать фото. Там же все участники фестиваля будут крутить фигурки из шариков и раздавать их детям за улыбку. Это будет самый массовый твистинг (моделирование фигурок из шаров. — Авт.) в истории Украины", — уверяют организаторы.

Отдельно в Горсаду другой "маскарад" — Косплей-шоу. Участники облачатся в костюмы героев сказок, фильмов и аниме.

ГЛАВНАЯ СЦЕНА. Концертная программа на главной сцене начнется еще днем, а вот звездные гости подтянутся уже ближе к вечеру. В 19:15 ждем душевных песен от группы 5`Nizza (да-да, с тем самым Сергеем Бабкиным), в 20:15 выступит экс-участник группы "Грибы" Kyivstoner, но уже не с юмористической, а с музыкальной программой. В 20:45 на сцену выйдут артисты продюсерского центра Star Time, а ближе к 21:00 — молодежная поп-группа "Время и Стекло" (Позитив и Надя Дорофеева).

Ранее мы писали что в Харькове устанавливают цветные пианино для KharkivMusicFest.

Также смотрите, как Одесса с размахом отметила Юморину-2018.

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АВТОР: Виктор Борисенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.