Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,89
30,45
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

День смеха в Одессе: развлекать будут сын Чарли Чаплина, "Дизель Шоу" и "Время и Стекло"

Сегодня, 06:21

На сцену выйдут Бабкин и Позитив, а в карнавальном шествии участвуют актеры "Дизель Шоу"

Фото: moemisto.ua
Фото: moemisto.ua.
День смеха в Одессе: развлекать будут сын Чарли Чаплина, "Дизель Шоу" и "Время и Стекло" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b05/0a2/5c9b050a25894.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b05/0a2/5c9b050a25894.jpeg Одесса На сцену выйдут Бабкин и Позитив, а в карнавальном шествии участвуют актеры «Дизель Шоу»

Одессу вот-вот накроет море улыбок. Причем, чтобы посмеяться от души, нам не придется ждать 1 апреля, ведь праздничная программа начнется раньше. Не обойдется и без звездных гостей: к нам приедут сын Чарли Чаплина, актеры "Дизель Шоу", группа "Время и Стекло" и другие. "Сегодня" ознакомились с программой празднования (см. инфографику).

"Программа Юморины-2019 очень насыщенная. Основные мероприятия пройдут 30—31 марта и 1 апреля. В праздновании участвуют юмористы, творческие коллективы, клоуны и веселые люди со всего мира", — заявили организаторы.

"В этом году Юморина посвящена 100-летию Одесской киностудии. В связи с этим организаторы представят новое развлечение — "кинопробочные" фотозоны. В них каждый желающий сможет попробовать себя в той или иной роли (из фильмов. — Авт.), а самые удачные кадры попадут на экран главной сцены", — пояснила директор городского департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

Кроме того, для праздника киностудия представит костюмы, технику и много других экспонатов, которые участвовали в съемках ее кинолент.

КОМЕДИАДА. Почти параллельно с Юмориной в городе проходит уже IX международный фестиваль клоунов и мимов "Комедиада", который проводится по инициативе комик-труппы "Маски". В фестивале, помимо украинцев, принимают участие комики из 15 стран, среди которых Израиль, Канада и Япония. Билеты на спектакли можно купить в кассе Дома клоунов. В рамках Комедиады сын Чарли Чаплина, Юджин Чаплин, презентует фильм отца. К слову, потомок легендарного комика и актера немого кино приезжает к нам уже не первый раз.

КАРНАВАЛ ПО-ОДЕССКИ. Основная же программа Юморины начнется с большого парада. Из-за того, что в этом году День смеха пришелся на понедельник, начало состоится после обеда, а вот дороги в центре перекроют уже с 10:00, так что советуем водителям заранее спланировать свой маршрут. В параде примут участие актеры "Дизель Шоу", участники Комедиады и фестиваля воздушных шаров.

"После парада на Приморском бульваре все желающие смогут поближе посмотреть творения из воздушных шаров и сделать фото. Там же все участники фестиваля будут крутить фигурки из шариков и раздавать их детям за улыбку. Это будет самый массовый твистинг (моделирование фигурок из шаров. — Авт.) в истории Украины", — уверяют организаторы.

Отдельно в Горсаду другой "маскарад" — Косплей-шоу. Участники облачатся в костюмы героев сказок, фильмов и аниме.

ГЛАВНАЯ СЦЕНА. Концертная программа на главной сцене начнется еще днем, а вот звездные гости подтянутся уже ближе к вечеру. В 19:15 ждем душевных песен от группы 5`Nizza (да-да, с тем самым Сергеем Бабкиным), в 20:15 выступит экс-участник группы "Грибы" Kyivstoner, но уже не с юмористической, а с музыкальной программой. В 20:45 на сцену выйдут артисты продюсерского центра Star Time, а ближе к 21:00 — молодежная поп-группа "Время и Стекло" (Позитив и Надя Дорофеева).

Ранее мы писали что в Харькове устанавливают цветные пианино для KharkivMusicFest.

Также смотрите, как Одесса с размахом отметила Юморину-2018.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег фестиваль, праздник, Юморина, юмор, день смеха, 1 апреля, Дизель шоу

Вы сейчас просматриваете новость " День смеха в Одессе: развлекать будут сын Чарли Чаплина, "Дизель Шоу" и "Время и Стекло"". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Виктор Борисенко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27 марта: какой праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 18:25

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 27 марта в истории

26 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 13:19

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 26 марта в истории

«Это уже не худоба, а анорексия!» Кузнецова напугала поклонников

Родившая пятого ребенка Мария Порошина не сдержала слово

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Официально: Екатерина Кухар вышла замуж

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Кравец рассказала, почему не хочет выступать в Comedy Woman

В Беларуси запретили 4 вида лекарств

"Не пускать назад в Украину": реакция соцсетей на встречу Бойко
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Сегодня, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Пенсионерам сулят выдать 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Вчера, 07:00

Власти говорят о новых доплатах. Эксперты: не хватает роста экономики

Исповедь успешного мужчины, который женился на молоденькой

Гордон на "Россия 1": Я бы назвал Путина одним словом

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги