Деньги мимо кассы: в Одессе бывший глава облсовета организовал преступную схему (фото)

С предприятиями заключали договора с заведомо невыгодными условиями

Правоохранители разоблачили бывшее руководство Одесского облсовета и директоров госпредприятий на коррупционной схеме. Они незаконного использовали земли Национальной академии аграрных наук.

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Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что организатор схемы – один из бывших руководителей Одесского облсовета.

С начальниками предприятий академии заключали договора по выращиванию урожая на землях НААНУ. 80% урожая по договорам переходила в собственность коммерсантов, а сами условия договоров были заведомо невыгодными для госпредприятий.

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В результате госбюджет не получал деньги от использования государственных земель.

Правоохранители провели 10 обысков в жилищах, офисах организаторов, а также на предприятиях. Копы изъяли черновую документацию, компьютеры, уставные документы предприятий, в том числе зарегистрированные и расположенные на территории РФ.

Как известно, вчера СБУ проводила обыски дома и в офисе экс-главы Одесского областного совета Сергея Паращенко.

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