Денисова рассказала детали о состоянии избитой в Одессе школьнице

Сегодня, 16:47

На данный момент личности девушек установлены, открыто уголовное производство

Людмила Денисова. Фото: ombudsman.gov.ua
Людмила Денисова. Фото: ombudsman.gov.ua

Девочке-подростку, которую избили сверстники в Одессе, оказывается вся необходимая помощь, в том числе, психологическая. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она также сообщила, что на данный момент личности девушек установлены, открыто уголовное производство. Денисова подчеркнула, что держит ситуацию на контроле и призывает быть неравнодушными, а также всегда сообщать о подобных случаях.

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Напомним, полиция начала расследование по факту жестокого избиения сверстниками девочки-подростка в Одессе.

Ранее мы сообщали, что в "Горгазе" Бердянска на улице Греческой конфликт за место в очереди перерос драку. Пожилой мужчина несколько раз ударил по лицу женщину.

Также на Закарпатье, в городе Хуст во время празднования школьного выпускного произошла стрельба. В результате потасовки между выпускниками пострадал 18-летний парень.
Одесса, избиение, полиция, насилие, школьница, Денисова

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