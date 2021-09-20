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Депутата из "Слуги народа" не пустили в порт Одессы: хотел проверить, как соблюдаются права граждан Украины

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
20 сентября, 20:56
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Александр Куницкий пытался пройти в сервисный центр порта, но его не пропустила охрана
Пограничная служба Одессы
Пограничная служба Одессы

Народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого, который недавно подрался с народным депутатом Николаем Тищенко, не пустили в сервисный центр в порту Одессы.

Об этом говорится на YouTube-канале нардепа Zpsanek.

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На видео видно, как нардеп прошел на территорию порта, но его не пустила пограничная служба. После предоставления пропуска народного избранника, Куницкий прошел в сервисный центр порта.

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"Я должен пойти в пограничную службу. Для того была реализовано права граждан свободного доступа к получению сервиса, что я от вас, как от приграничной службы хочу получить. Какое заявление мне нужно написать, чтоб у вас ко мне не было претензии", – заявил Куницкий.

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Напомним, патрульные наказали его однопартийца из "Слуги народа" Александра Куницкого. Автомобиль народного избранника эвакуировали на штрафплощадку.

Как сообщали ранее премьер Денис Шмыгаль провел совещание с "Офисом простых решений и результатов", Министерством цифровой трансформации и Министерством финансов и полностью поддержал проект, который должен облегчить процедуру растаможивания автомобилей.

15 мая вступили в силу законы о льготной растаможке автомобилей на европейских номерах. Однако введены в действие законы будут только 15 июня.

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Также напомним, что физлица-предприниматели 1-й, 2-й и 3-й группы смогут платить налоги через "Дію".

Кроме того, говорилось, что украинский бизнес сможет получить 10 видов лицензий через "Дію".

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