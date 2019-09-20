Заседание горсовета в Одессе: депутаты изменили принципы "Общественного бюджета"

В одесской мэрии решили отказаться от обращения по досрочным выборам

Одесская мэрия. Фото: favoriteodessa

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Одесские тепловики получат очередное финансовое вливание, а горожанам станет легче подавать свои социальные проекты на участие в конкурсе общественного бюджета. Такие решения приняли на сессии городского совета.

В повестку дня заблаговременно внесли около полусотни вопросов, кроме того, более сорока внесли "с голоса", что стало рекордным количеством. Большая часть из них касалась коммунальной собственности и земельных отношений.

Одним из решений сессии стало изменение положения об "Общественном бюджете" города. Депутаты поддержали предложение на месяц сократить сроки проведения конкурса социальных проектов (напомним, проекты-победители реализуют за счет общественной казны) и уменьшить количество голосов, необходимых для регистрации инициативы, что упрощает работу ее авторам.

А вот решать, сколько денег в процентном соотношении получат большие и малые проекты, теперь будет комиссия по вопросам общественного бюджета.

ПОМОЩЬ ТЕПЛОВИКАМ.

В очередной раз коммунальному предприятию "Теплоснабжение города Одессы" (ТГО) выделили финансовую помощь. В этот раз – 215 млн грн.

"Вопрос о выделении 115 млн грн депутаты уже ранее согласовали на бюджетной комиссии. Эти деньги пойдут на выплату зарплат сотрудникам. Перед сессией на комиссии КП "ТГО" попросило еще 200 млн грн. Но члены комиссии согласовали выделение только половины", – пояснила глава депутатской комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Оксана Гончарук.

Вице-мэр Павел Вугельман подчеркнул, что КП "ТГО" продолжает нести убытки: "За прошлый отопительный период убытки предприятия составили около 400 млн грн".

На сессии горсовета в июне тепловикам выделили 143 млн грн. Затронули и тему повышения тарифов. Исполняющий обязанности директора КП Александр Михайлов заявил, что новые тарифы на тепло для одесситов могут появиться уже к концу этой недели.

По словам Михайлова, решать вопрос стоимости услуги в Национальную комиссию по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг в столице поехали шесть сотрудников "ТГО".

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ.

Проект обращения депутатов к президенту с просьбой объявить в городе досрочные выборы, так как местные жители "устали от коррупции и требуют полной перезагрузки властной вертикали", народные избранники даже не включили в повестку дня.

Обращение, инициированное депутатом Владимиром Корниенко, поддержали только шесть его коллег.

Одесский политолог Ярослав Католик считает, что это попытка депутата заявить о себе перед грядущими выборами.

"Работа мэра и депутатского корпуса вызывает очень много вопросов. Учитывая эти настроения, заявление о том, что необходимо и мэра, и весь депутатский корпус отправить в отставку, получило бы положительную оценку избирателей", – заявил Католик.

Политолог Геннадий Чижов предполагает, что таким образом народный избранник хотел привлечь внимание правящей партии. Дескать, таким образом фракция "Украинская морская партия Сергея Кивалова", которую он представляет, пытается войти в контакт с президентской партией "Слуга народа".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали, что спасатели Одесской области ликвидируют последствия сильных ливней, которые прошли в регионе. Кроме того, мы показывали видео смерча в Одесской области. Также местные жители выкладывали фото и видео подтопленного города во время ливня.

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