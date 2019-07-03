Деревопад в Одессе парализовал половину трамвайных маршрутов

Непогода валила деревья и обрывала провода

Фото: dumskaya.net.

Сильный ветер и ливень, накрывшие Одессу 3 июля, валит деревья и обрывает провода.

В частности, сообщается об упавших деревьях на улицах Романа Кармена, Семинарской, Атамана Головатого, Конной и Троизкой. По предварительным данным, в двух последних случаях пострадали люди, но эта информация еще уточняется.

Фото: dumskaya.net

Кроме того, непогода в значительной степени повлияла на работу электротранспорта, особенно трамваев.

Как рассказали "Думской" в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс", деревья разного размера упали на контактную сеть на улицах Пантелеймоновской, Пастера, Преображенской, Генуэзской и в районе завода Центролит.

Фото: dumskaya.net

Не работают трамвайные маршруты №№ 1, 3, 5, 10, 11, 15, 28, а также троллейбусные маршруты №№ 2,5,7. Во всех случаях над устранением завалов работают бригады КП "ОГЭТ".

Как сообщалось, в Кривом Роге удар непогоды 2 июля унес жизни трех человек – тела погибших были обнаружены на разных улицах города.

Также мы писали, что по данным заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко, за 19 минут непогоды в разных районах Днепра упало 126 деревьев. По информации спасателей, в результате сильного порыва ветра и дождя без электроэнергии остались 95 населенных пунктов области.

Напомним, 2 июля непогода лишила электроснабжения 601 населенный пункт в пяти регионах Украины. Также ранее непогода бушевала в Украине 27 июня. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества.

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