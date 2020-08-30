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Десятки задержанных и два пострадавших копа: как прошел марш за права ЛГБТ в Одессе (фото, видео)

30 августа, 18:06

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В толпе возникло сразу несколько драк

В Одессе во время "Марша равенства" произошли стычки между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами.

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Как сообщает "Думская", фестиваль "Одесса-Прайд 2020" проходил на Приморском бульваре, куда пришли и активисты организации "Традиция и порядок".

Они начали оскорблять участников марша нецензурной лексикой, в результате чего между двумя группами возникла потасовка.

Кто-то из присутствующих применил слезоточивый газ, а в толпе возникло сразу несколько драк.

Видео: Telegram-канал/Подслушано Одесса
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Как рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области, в Приморский отдел полиции с Думской площади правоохранители доставили 16 нарушителей общественного порядка.

"Во время акции в поддержку квир-культуры группа их противников в толпе распылила газ и забросала людей яйцами. В результате неправомерных действий молодых людей в медицинское учреждение доставили двух полицейских", – добавили в полиции.

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В отношении задержанных будут составлены протоколы по статьям "мелкое хулиганство" и "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего".

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

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Ранее мы сообщали, что ежегодный киевский Марш Равенства, который должен был пройти в мае, перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Однако своеобразную акцию ЛГБТ-сообщество в этом году все же провело – при помощи беспилотника "поместили" радужный флаг на меч монумента Родины-матери.

А как проходил первый Марш Равенства в Харькове, смотрите в видеосюжете:

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Одесса полиция националисты лгбт конфликт стычки Марш Равенства
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