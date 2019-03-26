ФОТОФАКТ. Дикие ирисы расцвели в Одесской области
Обычно ирисы зацветают в начале апреля
В НПП "Тузловские лиманы" в Одесской области цветут дикие ирисы разной окраски.
"Обычно они зацветают в начале апреля. В этом году, все по-другому. Однако, дружное цветение этих очаровательных степных аборигенов, ожидается на начало апреля", – сообщил на своей странице в Facebook эколог Иван Русев и опубликовал яркие фотографии.
Напомним, в Закарпатской области зацвел занесенный в Красную книгу Украины шафран. Лесоводы пытаются увеличить популяцию цветов, а туристы массово приезжают полюбоваться фиолетовым морем. Цветочный рай находится в дендропарке в селе Березинка. Тут, на 20 гектарах, раскинулся фиолетовый ковер из цветов, который завораживает своей красотой. Цветы проснулись с первыми теплыми днями, ведь шафран любит лужайки, где много света. На территории парка цветы находятся под круглосуточным наблюдением лесников. Работники говорят, что люди бессознательно ради фотографий уничтожают цветы, а штрафовать их не могут.
Ранее мы писали, что на юге Одесской области волонтеры строят новый остров для птиц. На этот раз искусственное жилище для гнездовья на Тузловских лиманах получили розовые и кудрявые пеликаны. Как рассказали в природном парке, остров — лишь часть целого комплекса, который строят для диковинных птиц.
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